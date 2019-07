Emoción y tecnología, claves en el remake de ‘El rey león’ según su director

LEA TAMBIÉN

Muchos lo reconocerán como el carismático Happy Hogan, la mano derecha de Tony Stark, en la saga de ‘Avengers’, pero detrás de cámaras, Jon Favreau también se ha destacado como director. ‘El rey león’ es la más reciente película del actor, guionista, productor y cineasta de 52 años, nacido en Queens, con la que ha inscrito su nombre en el selecto grupo de directores encargados de revivir los clásicos cinematográficos de Disney, en sus versiones de acción real.

En Ecuador, la película fue vista por 255 000 personas durante su fin de semana de estreno convirtiéndola en el tercer mejor 'opening' del año por detrás de 'Avengers: Endgame' y 'Toy Story 4'.



En una entrevista de estudio, Favreau habla sobre los retos que le impuso la dirección de este 'remake' y la responsabilidad de retomar una historia que tiene una conexión generacional y emocional con el público de todas partes del mundo.

¿Por qué decidió retomar ‘El rey león’?

A esta altura de mi carrera, me gusta hacer cosas que me resulten emocionantes. No me molesta el riesgo si la recompensa es maravillosa. Esta propiedad en particular tiene algo muy atemporal, y me encanta el mensaje de la película. Me encantan lo valiente que fue la película cuando se estrenó y los problemas y temas que trata.



Hay una tradición muy rica alrededor de este material. Tratamos con arquetipos y luchas que se remontan a Hamlet, de Shakespeare, e incluso antes. Traición, el paso de la niñez a la adultez, muerte y renacimiento —los ciclos de la vida— son las bases de todos los mitos del mundo. Luego, agregar fuertes elementos emotivos, como la música de África y las canciones en las que colaboraron Elton John y Hans Zimmer.



Y sería complicado hacer esta película hoy como una pieza de contenido original porque es tan desafiante desde el punto de vista emocional para una película familiar. Pero creo que su mensaje es maravilloso y un canto a la vida. Creo que tiene muchas capas de temas que son tan relevantes hoy como cuando se ideó la película.



¿Qué es lo que hace que la historia de ‘El rey león’ sea atemporal?



En última instancia, es el viaje del héroe, el monomito en cuyo patrón todos estos tipos de historias siempre tienden a caer. Tiene diferentes versiones, pero siempre es el surgimiento del héroe. Siempre hay un camino predecible del argumento a medida que se desarrollan las películas o historias. ‘El rey león’ cumple totalmente con eso, por lo que tiene una cualidad atemporal. Y suele ser válido para diferentes generaciones y en todo el mundo porque tiene una historia con la que todos pueden identificarse.



¿Qué conexión tienen los espectadores con ‘El rey león’?



Hice un safari por África seis meses antes de hablar por primera vez con Disney sobre hacer la película. Recuerdo que, cuando un jabalí pasó corriendo al lado de nuestro vehículo del safari, una de las personas de nuestro grupo comenzó a cantar Hakuna Matata. Y, luego, cuando vimos unos leones parados sobre una roca, todos dijeron: “Mira, parece ‘El rey león’”. La película se volvió un marco de referencia que ahora todo el mundo conoce y acepta.



Estamos lidiando con un público muy comprometido. Y tienen una conexión emocional con ellas; en ciertos casos, abarca varias generaciones dentro de su familia. Las personas tienen muchísimos recuerdos y emociones relacionados con esta película, y tienen un cierto sentido de protección con ella porque esos recuerdos les pertenecen.



¿Cómo afectó esa relación en su enfoque de la película?



Es una parte tan profunda de nuestra cultura que parecía que había una excelente oportunidad para construir sobre eso y volver a contar la historia con una técnica diferente. Parte de nuestra responsabilidad aquí era presentar esta versión en incluso otro medio nuevo, contar la historia de un modo completamente distinto y hacer que la experiencia se sienta diferente, aunque nos apeguemos a lo que es en realidad una historia atemporal.



¿Cómo define el realismo y la animación en esta nueva versión?



Me gusta que las personas estén preguntando eso porque significa que la mirarán. Se rascarán la cabeza y deliberarán sobre lo que les parece. Se convierte en un enigma de cómo colmar las expectativas de todo el mundo y, a la vez, sorprenderlos. Sentí que debía usar el enfoque que Walt Disney siempre usó: apelar a las emociones. De esta manera, te abres camino ante muchas miradas inquisidoras. Apela a la parte inmersiva, empática, emocional, que, para mí, es el aspecto clave de la experiencia cinematográfica. El otro truco que Walt usaba con tanta eficacia era mantener una curiosidad constante, explorar tecnologías de vanguardia.



¿Cómo describe la nueva técnica?



Teníamos a nuestra disposición la tecnología que, en manos de los artistas, podía presentar a estos personajes como si fueran animales de verdad. Quería hacerlo de esta manera porque estaba convencido de que el público no quería ver una versión tradicional generada por computadora.



Llevamos toda la filmación a la realidad virtual. Pusimos literalmente a los realizadores dentro del monitor por medio de un conjunto de herramientas de propiedad exclusiva que se comunican con el sistema de realidad virtual (RV) HTC Vive y con el motor de juegos Unity.



Por lo general, en las películas con más tecnología, utilizarían la captura de movimientos para las actuaciones y, luego, trabajarían las cámaras con herramientas esencialmente digitales. Pero nosotros no captamos actuaciones porque se trata de animales y tiene fotogramas clave. Captamos el movimiento de las cámaras. Todo nuestro trabajo se enfoca en capturar los datos de las cámaras y en mostrar que la cámara virtual está siendo operada por personas, y, a la vez, permitir que el naturalismo de las interpretaciones fluya a partir de la habilidad artística de los animadores.



¿Qué aporta este elenco a la historia?



En el caso de ‘El rey león’, aunque sus rostros no están en la pantalla, las voces son muy destacadas, y las personalidades definen la película. Mucho antes de que alguien sepa lo que estás haciendo o vea videos, se enterarán de quién participa. El reparto permite la interpretación a la vez que conserva el espíritu y la personalidad de los personajes clásicos.



¿Qué tipo de impacto ha tenido la música de ‘El rey león’ a lo largo de los años?



Solo escuchar esa música te conmueve profundamente. Incluso si no conoces la película o la obra de teatro, tiene una fortaleza espiritual. Pero si conoces la película y creciste con esta música, puede evocar la historia en sí de manera repentina e inmediata, así como todas las emociones y los recuerdos relacionados que tienes de tu propia experiencia anterior con ‘El rey león’ o del momento de la vida en el que estabas, tu niñez o los acontecimientos de la vida con que está conectada.