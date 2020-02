Clausuran restaurante Michelín en Londres mientras se servía comida

LEA TAMBIÉN

El restaurante The Square, de Marlon Abela y con una estrella Michelín, fue clausurado por administradores británicos mientras se servía el almuerzo el pasado 31 de enero del 2020, la fecha del brexit, según los medios del sector gastronómico.

Los administradores judiciales se presentaron en el establecimiento, ubicado en el exclusivo barrio de Mayfair, meses después de que Abela afrontase dificultades financieras.



El dueño está a cargo de Marlon Abela Restaurant Corporation (MARC, en inglés), corporación propietaria también de The Greenhouse y Umu, ambos con dos estrellas Michelin.

Según los medios, Umu también afronta problemas económicos aunque no es el caso de The Greenhouse.

Al parecer, el 31 de enero, unos administradores judiciales se presentaron en el restaurante y se les comunicó a los comensales que debían marcharse porque debían clausurar el negocio.



Abela, británico de origen libanés, había comprado en 2014 una participación en el comercio de vinos OW Loeb, pero aún se desconoce cuál será la suerte de este negocio.



El grupo tenía problemas desde hacía un tiempo, después de que diera a conocer unas pérdidas de unos seis millones de libras en 2017, debía el IVA y había sido rescatado en algunas oportunidades con la fortuna personal de Abela.



The Square abrió en 1991 con el chef Phil Howard y en 1998 consiguió dos estrellas Michelin, que pudo retener durante 19 años hasta que Howard vendió el negocio a Abela en 2016.

La cocina estaba hasta el viernes a cargo de Clément Leroy, que asumió esa responsabilidad en noviembre de 2017 después de que el restaurante fuese sometida a una modificación de su decorado.