Cites llama a proteger especies amenazadas tras controvertida decisión de Donald Trump

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las naciones deberían reforzar las leyes que protegen a las especies en peligro de extinción, en lugar de debilitarlas, declararon este martes 13 de agosto del 2019 funcionarios de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Silvestres en Peligro (Cites, por sus siglas en inglés), en tanto Washington suavizó el lunes 12 de agosto su legislación al respecto.

En tanto la extinción de especies continúa a un ritmo muy acelerado, “las partes son animadas a fortalecer sus leyes sobre la vida silvestre, y no a debilitarlas”, señaló en una conferencia de prensa en Ginebra el responsable de asuntos jurídicos de la Cites, Juan Carlos Vásquez.



Sus declaraciones tienen lugar en momentos en que el gobierno de Donald Trump culminara, el lunes, la eliminación de normativas clave de una ley de protección de especies en peligro de extinción que goza de amplio apoyo entre la opinión pública estadounidense y que, se considera, logró salvar a lobos, osos grizzly y águilas calvas.



Los cambios de la Endangered Species Act (Ley de Especies en Peligro de Extinción) incluyen la eliminación de una regla que otorga de forma automática la misma protección a una especie en peligro de extinción que a una amenazada.



Además, fue eliminado un pasaje que establece que las consideraciones económicas no deberían pesar en el momento de determinar cómo se cataloga a las especies.



Tanto Vásquez como Ivonne Higuero, secretaria general de Cites, se excusaron de comentar sobre el impacto del cambio de esta ley del país norteamericano, señalando que todavía no conocen los detalles y que cualquier análisis sería “prematuro”.



La CITES, también conocida como Convención de Washington, es un acuerdo internacional entre Estados que brinda protección en diversos grados a más de 35 000 especies salvajes -ya sea que figuren en el comercio como plantas o animales vivos, abrigos de piel o hierbas secas. Dispone de un mecanismo que le permite imponer sanciones a los países que no respetan las reglas.



Higuero señaló que los cambios anunciados por Estados Unidos pueden no concernir a la Cites, que sólo considera a las especies en peligro y aquellas cuyo comercio internacional está regulado, así como otras tan amenazadas que su comercio está prohibido o vigilado desde muy cerca.



Si los cambios estadounidenses tienen impacto sobre una de las especies que figuran en las listas de las más amenazadas, “esta claro que la convención debería tomar ciertas medidas”, declaró Higuero ante periodistas.

Ésta se expresaba antes de la reunión de los 183 miembros de la Cites, que tiene lugar desde el 17 hasta el 28 de agosto en Ginebra. Más de medio centenar de propuestas serán presentadas a los gobiernos: el porvenir de rinocerontes, elefantes y jirafas figura en una larga lista de asuntos que serán debatidos.