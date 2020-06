El Circo del Sol se declara en bancarrota; despidió a más de 3 000 empleados

LEA TAMBIÉN

El Circo del Sol, la compañía canadiense de entretenimiento más grande del mundo está en peligro de cerrar sus puertas para siempre. A causa de la pandemia del covid-19 el telón de esta empresa se ha mantenido cerrado desde hace tres meses.

Para que el cierre sea temporal y no permanente, la compañía tomó la decisión de subastar sus bienes para de esta manera recolectar dinero y también anunció que despedirá a sus 3 480 empleados que están en casa confinados con la suspensión de sus labores, recoge el diario El Mundo de España.



Daniel Lamarre, el CEO de la organización, mencionó que estas acciones intentan proteger el futuro de la compañía que se afectó por el cierre obligatorio que provocó la crisis sanitaria. Sin presentaciones el circo no cuenta con ingresos.



Los principales accionistas del Cirque du Solei, el Fosun Capital Group, TPG Capital y el fondo canadiense Caisse de Depot, así como también del gobierno de Quebec, reunieron un capital de USD 20 millones para ayudar a los desempleados que deja la crisis y a los trabajadores autónomos vinculados al circo.



Sin embargo, esto no es suficiente para mantener el circo por lo que se está a la espera de la aprobación de un tribunal de cuentas canadiense que permita la inyección de un capital de USD 300 millones.



Con esa cifra, la empresa podría dar alivio a los trabajadores y socios afectados. Además, permitiría una reapertura exitosa en cuanto se pueda y con ese dinero también se devolvería el valor de los boletos de los espectáculos que fueron cancelados, según El Mundo.

El Circo del Sol vio la luz en 1984 al ser fundado por dos artistas callejeros que ofrecían espectáculos sin la participación de animales y con el gran talento de malabaristas, contorsionistas, trapecistas, entre otros.