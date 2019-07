Los cines se preparan para la llegada de 'El Rey León' a la taquilla

LEA TAMBIÉN

A partir de este fin de semana (sábado 20 de julio del 2019 - domingo 21 de julio del 2019) comenzará el reinado de 'El Rey León' en los cines, uno de los estrenos cinematográficos más esperados de la temporada y una de las nuevas versiones de los clásicos de Disney que más expectación ha generado entre el público.

Con un estreno mundial, la versión contemporánea de la aclamada película estrenada en 1994 promete eclipsar a gran parte de la oferta presente en las salas de proyección con su objetivo de recuperar, por un lado, la nostalgia de aquellos niños -ahora adultos- que devoraron una y otra vez la cinta original y de ganar, además, nuevos seguidores.



"'El Rey León' hace todas las cosas que hace una película clásica de Disney: tiene pérdida, tiene dolor, pero al final es muy esperanzadora e inspiradora", explicó durante una entrevista su director, Jon Favreau ('El Libro de la Selva, 2016).



El reparto de la nueva cinta será otro de los reclamos para atraer al público a los cines, pues prestaron sus voces el cantante Donald Glover en el papel de Simba, la estrella Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar), Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timón), John Oliver (Zazu) o James Earl Jones (Mufasa).

Este fin de semana también llega a la gran pantalla, aunque con un lanzamiento más limitado, la película documental 'David Crosby: Remember My Name', un filme que narra la vida de una de las estrellas legendarias de la música del siglo XX .



"Me siento desnudo frente a la cámara", reconoció Crosby sobre una película que cuenta la vida de una estrella de rock poniendo el foco en el ser humano que se esconde tras ella, con sus aciertos y numerosos errores. Referencias a Jim Morrison, Joni Mitchell, la década de 1960... El documental dirigido por A. J. Eaton es la propuesta independiente de este fin de semana.

Por su parte, la película francesa 'At War' ('En guerre' es su título en francés) es otro de los estrenos destacados en la taquilla estadounidense, tras estar nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La guerra que narra esta cinta, dirigida por Stéphane Brizé, es la de 1 100 empleados que quieren proteger sus puestos de trabajo después de que la fábrica para la que laboran haya decidido un inminente cierre.