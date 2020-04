Cines Renoir de Madrid ofrecen online un plano general de cine Iberoamericano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Relatos Salvajes', 'La otra' o 'De jueves a domingo' son algunas de las películas que conforman un "plano general" de la filmografía de los países iberoamericanos en el #FestivalRenoirCineIberoamericano que los Cines Renoir de Madrid proponen para esta semana de confinamiento.

El ciclo ofrece, de lunes a domingo, el visionado diario de una película, y su intención es "tocar' una "variedad de temas, de épocas y de nacionalidades" de las producciones cinematográficas iberoamericanas, según explicó a Efe el programador jefe de los Cines Renoir, Octavio Alzola.



Alzola afirma que 'Relatos Salvajes' (2014), de Damián Szifrón, ganadora del Goya a mejor película iberoamericana y nominada al Oscar a mejor filme de habla no inglesa, es el título "más destacable" de los que componen el festival, entre los que también señala 'La hamaca paraguaya' (2006), de Paz Encina, ganadora del premio Fipresci de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.



'La otra', película de 1946 dirigida por Roberto Galvadón y con Dolores del Río; 'Adiós entusiasmo' (2017), de Vladimir Durán; la multipremiada 'De jueves a domingo' (2012), de Dominga Sotomayor; y el drama de 1934 'Dos monjes', de Juan Bustillo Oro, una cinta pionera del cine gótico mexicano, completan la lista de largometrajes a los que los Cines Renoir ofrecen enlaces de visionado legales y gratuitos.



Junto a ellos, el cortometraje cubano 'Esta tierra nuestra' (1959), un trabajo de uno de los nombres clave del cine cubano, Tomás Gutiérrez Alea, que realizó este proyecto junto a Julio García Espinosa, para mostrar cómo la injusta distribución de la tierra en Cuba propició el apoyo de los campesinos a la revolución.



"No queremos dar por hecho que todo el mundo puede pagar plataformas" ha asegurado Alzola, indicando que ofreciendo enlaces para el visionado gratuito y legal desaparece la "tentación" de "descargar contenido".



En cuanto al futuro de la exhibición cinematográfica, Alzola cree que ver el cine en una sala "es una experiencia única y algo que la gente necesita", y por lo tanto, "aunque será difícil", las salas "volverán a estar llenas".



Tras comenzar con un ciclo de Charles Chaplin que fue "una idea puntual", los Cines Renoir han seguido ofreciendo festivales temáticos todas las semanas de confinamiento, con propuestas como el cine documental, el cine soviético o el cine de vanguardias de los años veinte.

Estos festivales, unidos a las sesiones de cortometrajes que plantean y al V premio de relato breve-La Gran Ilusión, son las actividades que la cadena de salas de cine propone mientras los cine permanezcan cerrados, y cuyo objetivo es no perder "la conexión con el público" .