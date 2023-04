Wolverine de Hugh Jackman tendrá rol diferente en 'Deadpool 3'

Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, volverá a la pantalla tras seis años de ausencia con su aparición en la película 'Deadpool 3', donde tendrá un rol diferente.

Si los seguidores de Wolverine esperan ver su despiadada ira y sus garras de platino se encontrarán una sorpresa. El 'Lobezno' será diferente, según anticipó Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool.

Ryan Reynolds también es productor y parte de la mesa de guion de la película del divertido personaje. Por esto, reveló detalles del papel de Hugh Jackman.

“Le presentamos una divergencia suficiente del personaje que conoce y del personaje que dejó atrás, que le da algo completamente nuevo para interpretar y algo que está realmente emocionado de hacer”, explicó Reynolds.

