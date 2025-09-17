‘Sirat’ se ha convertido en la apuesta de España para los Oscar 2026. La decisión del comité no sorprendió: el filme de Oliver Laxe destacó en Cannes y se impuso frente a ‘Romería’ y ‘Sorda’, como informa El Mundo. Su selección marca un regreso al cine español audaz, tras seis años sin nominaciones con ‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodóvar.

🎬 ‘Sirat’, entre trance y misterio

La película de Laxe explora un universo donde lo real y lo imaginario se entrelazan. Movistar Plus+ produjo la cinta bajo el sello de Originales y logró sorprender a la crítica internacional con una narrativa que combina drama, ciencia ficción, musical e incluso terror. El Mundo señala que ‘Sirat’ desafía toda lógica narrativa, mientras que Fotogramas resalta su inmersión en la cultura rave y los viajes existenciales de sus personajes.

🌌 ¿Qué hace única a ‘Sirat’?

La historia sigue a Luis y su hijo Esteban en la búsqueda de Mar, hija y hermana desaparecida en fiestas interminables. Su viaje los lleva a Marruecos, rodeados de música electrónica y comunidades de raveros, creando un escenario fascinante e inquietante. La cinta se rodó en Super 16 mm, con escenarios que van desde la Rambla de Barrachina en Teruel hasta paisajes desérticos, lo que le otorga una textura atemporal que envuelve la narrativa, según Fotogramas.

🏆 Camino a los Oscar

‘Sirat’ llega a la categoría de Mejor Película Internacional en un año donde la competencia es intensa. Desde ‘Una batalla detrás de otra’ de Paul Thomas Anderson hasta ‘La voz de Hind’ de Kaouther Ben Hania, las apuestas apuntan a cintas con fuerte trasfondo sociopolítico. Aun así, la singularidad y riesgo de ‘Sirat’ podrían marcar la diferencia, especialmente con la productora El Deseo detrás, tal como reporta El Mundo.

🔮 Un viaje que no deja indiferente

La crítica destaca que ‘Sirat’ combina ‘road movie’, drama familiar y elementos del ‘western’, trazando un drama privado que revela un horror sociopolítico y bélico. Su propuesta disruptiva convierte a la película en un viaje emocional y sensorial que desafía al espectador a explorar lo inesperado.

Disponibilidad en ‘streaming’: Movistar Plus+ desde el 19 de septiembre.

