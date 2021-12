‘Sing 2’ se llena de estrellas latinas, canciones e ideas optimistas

Fernando Criollo. (I)

Cinco años después de su debut en la pantalla grande, el espectáculo continúa para los personajes de ‘Sing’ que regresan a la cartelera con una secuela de esta comedia musical animada de los estudios Illumination.

Esta vez, el koala Buster Moon y sus amigos deben persuadir a Clay Calloway, una estrella de rock retirada, para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

La comedia, un conjunto de personajes inolvidables y vistosos números musicales son parte de esta nueva producción, que, en su versión en español, cuenta con un elenco de reconocidas estrellas de la música y la actuación.

Los músicos y actores y que prestan su voz a los personajes principales del filme conversaron con EL COMERCIO sobre esta nueva experiencia cinematográfica.

Chayanne vuelve al cine animado, después de 11 años para prestar su voz al león Clay Calloway, una afligida leyenda musical que lleva muchos años aislado del mundo.

“No sabía que iba a pasar con la voz porque en el anterior proyecto (‘Enredados, 2010′) la voz del personaje era similar a mi voz real, esta vez hubo un proceso de trabajo para ponerla más grave y cuando me hablaron de Clay y todo lo que pasó en su vida no hubo ninguna duda y acepté la invitación”, dijo el puertorriqueño.

En la cinta, el personaje de Chayanne ha pasado por una experiencia muy dolorosa que lo ha convertido en una especie de receloso ermitaño. “La muerte es la ley de la vida y de la selva, cundo alguien fallece causa mucho dolor, pero la vida continúa y esos grandes amores que pierdes físicamente los llevas de otra manera contigo”, dice al artista sobre un personaje que encontrará un nuevo aliento de la manera más inesperada.

A diferencia del personaje que interpreta en ‘Sing’, Chayanne ni siquiera piensa en dejar la música a la que se ha dedicado por más de 40 años. “Siempre habrá una canción que te recuerda un momento o lugar de tu pasado. La música me ha acompañado toda la vida y desde los 10 años es lo único que he hecho y he tenido la suerte de tener el apoyo del público. Veamos cuando estaremos de gira en Ecuador para disfrutar de ese bello país”.

Hanna y Ashley del dúo HaAsh vuelven a darle voz a Rosita y Ash, respectivamente. Ahora que Hanna comparte la experiencia del matrimonio y la maternidad con su carrera musical asegura sentirse mucho más identificada con Rosita.

“Es increíble que Rosita sirva como ejemplo de que se puede hacer todo en la vida, como ser mamá y disfrutarlo mucho y al mismo tiempo tener un sueño y salir a luchar por eso. Es bueno darle vida a un personaje para que los niños y niñas crezcan sabiendo que se puede tener una familia y también cumplir sus sueños profesionales”.

Ashley también se siente identificada con Ash, quien en la primera película descubrió el poder de tener una voz propia y ahora vive una nueva etapa en su vida y su música. “Es importante encontrar tu voz y tu talento porque solo así podrás salir adelante y defenderlo. Cada día me voy encontrando y espero siempre poder sostenerlo”.

Benny Ibarra también vuelve como el koala Buster Moon que empuja a sus amigos a una nuevo y descabellado proyecto. En los últimos años, el ex Timbiriche ha colaborado en varios proyectos humanitarios junto a Save the Children. En ese contexto, asegura que el cine y la música son elementos primordiales en la educación y el bienestar de los niños y jóvenes.

“Es precisamente el arte la manera de llevarle a los niños un mensaje importante para un crecimiento sano. Siento que ‘Sing’ transmite la idea de que se debe tener la valentía para desarrollar tus sueños, pero siempre ser incluyente con la gente que te rodea, porque al final estamos en este viaje juntos”, comentó.

El gorila Johnny es otro de los personajes que aprendió importantes lecciones de vida en la primera película. El cantante y youtuber Roger González vuelve a darle voz a este personaje que deberá enfrentar nuevos desafíos.

“Johnny se enfrenta a las grandes ligas en los espectáculos de Buster. Ahora el personaje no solo canta, sino que también tiene que bailar. En ese sentido la película habla de que tal vez no seamos los mejores en algo, pero como cualquier deportista, artista o profesional, cuando te preparas y trabajas seguro llegarás a cumplir tus metas”, explica.

Vadhir Derbez se une al elenco dándole voz a Darius un yak narcisista que no dudará en arrogarse el crédito después de su interpretación a dueto con la tímida elefanta Meena.

“Es una joya desde cómo se escribieron los personajes hasta las canciones que son parte de esta secuela. Eso hace que la película sea para niños y también para adultos. Confieso que reí, bailé y también lloré porque tiene partes muy emotivas”, adelanta el actor y cantante.

Con una historia emotiva y una banda sonora más amplia y ecléctica, la secuela de ‘Sing’ aterriza en la cartelera local para dar la bienvenida a un nuevo año con música y diversión.