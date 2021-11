Sebastián Yatra pone su ritmo a la película ‘Encanto’ de Disney

Fernando Criollo. (I)

Sebastián Yatra interpretará la canción original Dos oruguitas en la película ‘Encanto’. Esta nueva producción animada de los estudios Walt Disney está ambientada en Colombia y la cultura latina.

La banda sonora de la película incluye ocho canciones originales del cantante y compositor ganador de premios Tony y Grammy, Lin-Manuel Miranda, con música de la galardonada compositora Germaine Franco.

El artista colombiano fue escogido para interpretar este tema en español, además de la versión en inglés que sonará en los créditos finales.

Yatra se suma esta nueva producción cinematográfica junto a Carlos Vives quien interpreta la canción Colombia, mi encanto.

“Siempre soñé con formar parte de una película de Disney y realmente me toca el corazón que se trate de una película sobre mi país y que muestra lo mejor que tenemos para ofrecer, que es el amor, la familia y los milagros”, dijo Yatrea, quien nació en Medellín y se crio en Miami.

“Es la primera canción que escribí, de principio a fin, en español. Trata sobre el viaje de los abuelos de Mirabel, cuando se dan cuenta de que a veces hay que soltar, hay que hacer lo imposible”, dice Miranda sobre la creación de este tema musical.

La cinta cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto.

La magia de este Encanto le ha dado a todos los niños y niñas de la familia un don único, excepto a Mirabel. Cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

“Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es un instrumento central de la música del país. Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crie, como Carlos Vives”, explicó el compositor que también ha creado la música para películas como ‘En un barrio de Nueva York’ o ‘Vivo’.

La película se estrenará en los cines el próximo 25 de noviembre, pero la banda sonora estará disponible en plataformas musicales desde el 19 de noviembre.