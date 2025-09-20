‘Todos los hombres del Presidente’ es quizá una de las películas menos mencionadas a propósito de la muerte de Robert Redford, el 16 de septiembre del 2025, pero con este filme dio una lección de periodismo a través del cine.

Quizá Robert Redford forma parte de esa gran generación de actores de Estados Unidos, entre los que están Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Nicholson. Pero Robert Redford, quien falleció el martes 16 de septiembre del 2025, fue uno de los más grandes actores de este tiempo y una voz poderosa en la industria y en la vida cotidiana estadounidense.

Redford fue el Sundance Kid; fue el Gran Gatsby; fue el millonario John Gage, que ofreció un millón de dólares para tener un amorío con Diana Murphy (Demi Moore) o encarnó al periodista Bob Woodward en ‘Todos los hombres de presidente‘.

Esta película es la mejor que se ha hecho sobre el periodismo y una lección de lo que se trata este oficio, al que muchos, siguiendo a Gabriel García Márquez, califican como “el mejor del mundo”. Pero fue también posible su realización porque Redford tenía una profunda conciencia política.

‘Todos los hombres del presidente’, una lección del periodismo de Robert Redford

En junio de 1972, dos jóvenes periodistas de The Washington Post, se embarcan en la historia más fascinante del periodismo político que derivó en la renuncia del presidente de EE.UU., Richard Nixon.

Nadie quería hacerse cargo de la nota porque parecía un simple robo. Pero era a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, de Washington D.C.

Como el robo fue en un día sábado. Como no había quien se hiciera cargo, se lo dieron a Bob Woodwaard, quien hacía temas menores, como denuncias de higiene en restaurantes, alguien con apenas nueve meses en The Washington Post.

“Yo era lo suficientemente tonto para que le asignaran esa tarea”, ha dicho reiteradamente Woodward. Pero una declaración de un funcionario de la Casa Blanca le disparó una confesión que no había pedido: “la Casa Blanca no tiene nada que ver con el asalto a la sede del Partido Demócrata en Watergate”. Fuee una pregunta que nadie hizo sobre el posible vínculo entre la administración Nixon y Woodward.

Entonces, los editores de The Washington Post quisieron que los redactores políticos se dedicaran a la investigación. Pero Woodward y su compañero, Carl Bernstein, tuvieron un aliado para que ellos trabajaran en la historia que vieron en ambos el hambre de hacer un gran periodismo.

No sin varios sobresaltos, la investigación de ambos periodistas llevó al descubrimiento de varios delitos del presidente Richard Nixon: obstrucción a la justicia, abuso de poder, espionaje, sabotaje a los rivales políticos, toda una estructura de corrupción.

El caso fue llevado a la Comisión de Justicia del Senado. Nixon estaba perdido porque incluso sus coidearios republicanos le quitaron el apoyo. Renunció antes de que fuera destituido, el 14 de agosto de 1974.

Redford llega al cine como periodista en ‘Todos los hombres del Presidente’

Robert Redford tuvo una iluminación al leer cómo dos jóvenes, que ni siquiera se llevaban bien. Woodward y Bernstein se dedicaron a investigar una trama de corrupción que los otros medios ignoraron.

Incluso dentro de The Washington Post ya estaban hartándose y veían que la aventura de esos dos jóvenes, a quienes llamaban “Woodstein” era un peligro para el diario. Nixon fue un presidente que odiaba a los medios de comunicación.

Buscaba que The Post fuera cerrada, pues en 1971, fue uno de los periódicos que publicó los Papeles del Pentágono, después de The New York Times, que informaba sobre las actividades estadounidenses en la Guerra de Vietnam y que se puede ver en otra película, ‘The Post’ de Steven Spielberg.

El ánimo curioso y el espíritu político de Redford lo llevó a querer realizar la película sobre el caso Watergate. Los productores no querían filmar algo que tuviera que ver con una historia que todos conocían.

En aquellos años, el nivel de audiencias de funcionarios del gobierno de Nixon en el Senado fueron altísimos. Además, era una historia vergonzante para el país que se vanagloriaba de su sistema democrático (fue el país que lo inventó en su versión moderna y liberal).

Woodward quería filmar otra cosa. La idea era revelar cómo trabajaron los periodistas para dar con la información que terminó apuntando al presidente los Estados Unidos. Era una película cuasi policial, o policial de cuello blanco. Fue el arte de Redford el que dio una lección de periodismo sobre cómo llevar una investigación, en Todos los hombres del presidente.

Hay suspenso, hay miedo, hay ejercicio del poder, hay una violencia latente. Sobre todo, está tan bien reflejado lo que es el espíritu de una redacción en tiempos previos al internet y las redes sociales.

Las dudas de The Washington Post para que Redford filmara la película

Redford llamó a Carl Bernstein para tener una reunión. Fue tajante en su respuesta: “no. Hablamos en otro momento”. Después explicará que estaban bajo un estado de paranoia total con la investigación y la reacción del gobierno de Nixon.

Redford se fue a filmar con Bárbara Streisand la afamada película ‘The way we were’. Luego volvió a comunicarse y acordaron una reunión. Cuando les dijo que el propósito era una película que contara el arte de la reportería, aceptaron. Es más, Woodstein entendieron que en esa orientación debía ir el libro que publicaron luego, titulado Todos los hombres del presidente.

La película es una de las más bellas y poderosas sobre el periodismo. Tanto así que la dueña del diario, Katharine Graham no quería que se filmara. Sin embargo, si debían hacerlo, no quería que se mencionara a The Post, a los editores ni a los periodistas.

Cuando ya vio el primer borrador de la película, cambió de opinión. Preguntó si era posible incorporar la escena en la que debía estar ella, pero que no se realizó por su pedido previo.

Según había contado Redford, la escena era la siguiente. Graham se acercó a Woodward y le preguntó: “¿Qué están haciendo con mi periódico?”. Woodward respondió: “tratando de llegar al fondo de la historia”.

Luego volvió a preguntarle: “¿Y este Garganta Profunda, qué es ?”.

“Es mi fuente”, respondió Woodward

“Y confías en él?”, volvió a preguntar Graham. .

“Sí”, respondió Woodward.

“Si te pregunto quién es, ¿me lo dirás?”.

“Si me lo pregunta, deberé responderlo”, le respondió Woodward. Hubo un largo silencio. “Estamos en muchos problemas. Ten cuidado con mi periódico”, finalizó Graham.

En cambio, el editor general de The Post, Ben Bradlee, mandó a periodistas de la sección Estilo y Vida a que hicieran notas sobre qué hacían Redford y el director de la película, Alan Pakula.