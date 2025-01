La prestigiosa actriz británica Joan Plowright, reconocida tanto en el teatro como en el cine y viuda del emblemático Laurence Olivier, falleció a los 95 años, según confirmó su familia este viernes 17 de enero de 2025.

“Los teatros del West End de Londres apagarán sus luces durante dos minutos a las 7 de la tarde del martes 21 de enero en recuerdo de la reconocida actriz de teatro y cine británica Dame Joan Plowright“, anunciaron en redes sociales.

Anuncio de homenajes:

Theatres across London’s West End will dim their lights for two minutes at 7pm on Tuesday 21 January in remembrance of renowned British stage and screen actress Dame Joan Plowright, widow of Laurence Olivier, who died earlier this week at the age of 95. pic.twitter.com/ztTtdJZuIC