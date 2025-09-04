El cine se convierte en protagonista de septiembre en Ecuador. Dos festivales distintos, pero unidos por la pasión de contar historias, llegarán para renovar la mirada de los espectadores y recordar que la pantalla grande sigue siendo un refugio de emociones.

🌟 El cine regresa con Eurocine EC 2025

Cortesía Eurocine.

El boletín de prensa de Eurocine EC 2025 anuncia que el festival volverá con la fuerza de un viaje de retorno. Bajo el lema “Retornos”, entre el 17 y el 28 de septiembre, las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra, Manta y Portoviejo vivirán la experiencia del cine europeo contemporáneo.

La propuesta no es un simple regreso, sino una apuesta por renovar el diálogo con el público. Cinco secciones marcarán la programación: Grandes Bellezas, con estrenos que ya triunfaron en Europa; Zonas de interés, para provocar debates; Las Cintas blancas, con apuestas arriesgadas; El Gabinete, que recupera clásicos; y Globos Rojos, pensado para los más pequeños con funciones gratuitas. La sede principal será Ochoymedio en Quito, según se informó en el boletín oficial del festival.

🎥 EDOC: emociones sin filtro

Cortesía EDOC.

Unos días antes, el 24 EDOC abrirá su vigésima cuarta edición. El boletín de prensa del festival explica que Quito y Guayaquil recibirán, entre el 5 y el 14 de septiembre, 64 películas documentales que abarcan lo íntimo, lo político y lo experimental.

La inauguración en el Teatro Capitol presentará ‘Carmela y los caminantes’, dirigida por Esteban Coloma y Luis Herrena. Además, habrá una retrospectiva dedicada al cineasta chileno Ignacio Agüero y secciones que exploran temas como fronteras, amor como resistencia o urgencias colectivas.

Con invitados de Líbano, Colombia y México, junto a 21 producciones ecuatorianas, el EDOC confirma su lugar como un espacio de encuentro para el cine independiente y documental.

