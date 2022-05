Christopher Lloyd estará en Ecuador como invitado especial de la Comic Con 2022

Christopher Lloyd es uno de los tres invitados especiales que trae la Comic Con este año a Ecuador. Foto: Captura Instagram Christopher Lloyd

Redacción Elcomercio.com

Christopher Lloyd es uno de los invitados especiales de la Comic Con 2022 que se realizará en Guayaquil el próximo mes de agosto. Así lo informó la cuenta oficial del evento a través de una transmisión en vivo este miércoles 18 de mayo de 2022.

El actor estadounidense estará en la lista de artistas internacionales que participarán de la sexta edición de la Comic Con, el próximo 12, 13 y 14 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil.

Lloyd ha sido conocido mundialmente por interpretar papeles como el Dr. Emmett Brown en Volver al futuro (Back to the future) o el tío Lucas en Los Locos Adams.

Trayectoria de Christopher Lloyd

Lloyd actúa desde los 14 años. Actualmente tiene 83 y ha participado en varias películas como en la trilogía de ‘Back to the Future’ (1985, 1989 y 1990), en a ‘Fester Addams en The Addams Family’ (1991), ‘Addams Family Values’ (1993), ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’ (1988).

Ha ganado Premios Primetime Emmy gracias a su papel de Jim Ignatowski en la serie Taxi (1978-1983). Se llevó un tercer Emmy por la serie Road to Avonlea en 1992.

Christopher Lloyd es el tercer artista especial invitado para participar en la Comic Con 2022. Junto a él también estará el actor Ross Marquand (Aaron/Red Skull) e Itziar Ituño, actriz reconocida por ser la inspectora Murillo en la serie reconocida ‘La casa de papel‘.

Al momento, las entradas para el evento se pueden adquirir en Ticketshow.

La página oficial encargada de vender las entradas ofrece un ‘paquete VIP’ en el cual incluye un ‘fast pass’, souvenir, bolso conmemorativo, gafete y layard conmemorativo, una camiseta Comic Con, poster oficial Comic Con, un poster exclusivo, acceso a silla frente al escenario para fotografiarse con los invitados. El costo de esta entrada para un día del evento es de USD 70.