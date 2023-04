Brian Cox, de 'Succesion', presentará reality inspirado en James Bond

Brian Cox, en imagen del reality inspirado en James Bond. Foto: Amazon Prime

El británico Brian Cox se une al universo de James Bond. El actor de la serie 'Succesion' presentará '007's Road to a Million', reality inspirado en el universo del famoso agente.

"Seguiremos a concursantes en una aventura con el reto de ganar el premio de 1 millón de libras. Rodado en lugares emblemáticos de la saga, desde Escocia, Venecia o Jamaica, será una prueba de inteligencia, resistencia y heroísmo", dice la sinopsis.

"Además de superar obstáculos, los concursantes, en grupos de dos, deberán responder correctamente a preguntas ocultas en distintos lugares del mundo antes de poder avanzar", añade la sinopsis.

Brian Cox dará vida a The Controller, enigmático personaje que controlará el destino de los concursantes de esta serie que se transmitirá por Amazon Prime Video.

"The Controller es un villano culto que disfruta la dificultad de los viajes y preguntas que los concursantes deben superar. Tiene millones de libras para regalar, hasta 1 millón por pareja, pero no lo pondrá fácil", reveló Amazon Prime.

"He visto cómo la gente corriente afronta una aventura de James Bond. A medida que viajan por el mundo y visitan algunos de los lugares más emblemáticos de la saga Bond, la cosa se pone más intensa e interesante", dijo Cox.

¿Cuándo se estrenará el reality?

Amazon Prime Video no fijó aún fecha de estreno para '007's Road to a Million', que se verá en más de 240 países. El formato está producido por 72 Films y MGM Alternative en colaboración con los productores de James Bond.

Además de este programa, Cox tiene otros proyectos en el horizonte en su carrera profesional como actor.

Brian Cox participará en 'Mending the Line'; 'The Electric State' a las órdenes de los hermanos Russo; 'Little Wing; The Parenting'; 'Unsinkable' con John Malkovich; y 'Wittgenstein's Poker'.

También estará en 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' y 'Skelly'.

