Dos salas de cine ajustan sus horarios por el estado de excepción; bares y discotecas atenderán normalmente

Las actividades en las salas de cine programadas para este jueves 3 de octubre del 2019 se modificaron en la mayoría de salas de cine a escala nacional. La decisión fue adoptada por dos principales cadenas y salas de cine en el contexto de la declaratoria del estado de excepción impuesto por el Gobierno nacional. En tanto, Daniela Valarezo, intendenta de Policía de Pichincha, dijo que bares y discotecas de Quito podrán operar durante la jornada.

“Con la finalidad de precautelar su seguridad e integridad nos vemos obligados a suspender las funciones de todos nuestros complejos a partir de las 18:00”, informó Multicines en su cuenta de Instagram.



Cinemark también se pronunció y dijo que “nos vemos obligados a suspender operaciones en nuestros cines a nivel nacional. La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es primordial”. La empresa solicitó a las personas “que tienen entradas para funciones la noche del 3 de octubre que guarden las mismas. Serán su respaldo para canjear por otra función en días venideros”.



La gerencia de operaciones de Supercines confirmó, hacia las 16:00, que las funciones previstas para este 3 de octubre se mantendrán con normalidad en todos los complejos y salas a escala nacional.



El estado de excepción coincide con el estreno de ‘Joker’, la película de origen de este personaje del universo DC Comic. Enríque Enríquez, representante de Warner en Ecuador, explicó que “en general” las funciones de estreno previstas para hoy se realizarán con normalidad, según se pudo constatar con los representantes de las empresas de exhibición. “Solo en aquellos centros comerciales que cierren y no se tenga acceso al cine van a dejar de proyectar los estrenos”, explicó.



Según Mariana Andrade, directora del cine Ochoymedio, la declaratoria del estado de excepción no compromete la operación de espacios culturales, como la de los cines. “El estado de excepción limita la libertad de asociación y reunión si es que estas contribuyen al desorden o generan caos público. Una actividad cultural como la nuestra no genera eso”, explicó. En ese contexto, las funciones que se realizan en el Ochoymedio como parte de la programación del Eurocine 2019 se mantienen en los mismos horarios.



Andrade explicó que hay funciones del Eurocine 2019 que serán reprogramadas, en las sedes de Quito y otras ciudades que debieron acogerse a la suspensión de actividades por el estado de excepción, como las escuelas y colegios, el Maac cine de Guayaquil y otros.

En la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura sí se suspendieron las actividades. El anuncio se hizo a través de una publicación en las redes sociales de la institución. “La Cinemateca Nacional debido al paro de transportistas y cierre de vías en el Distrito metropolitano de Quito, ha decidido suspender las dos funciones programadas de la película ‘La Mala Noche’, hoy 3 de octubre. Estas dos funciones serán re-programadas en días posteriores”.