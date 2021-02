El cine atrae a estrellas musicales

Como protagonistas o desde la silla de director, cada vez hay más artistas que hacen una pausa en el estudio o el escenario para poner a prueba sus talentos en la producción cinematográfica.

Tras 25 años de carrera en la música, Sia decidió trasladar sus ideas al lenguaje audiovisual y estrenar su primera película como directora. ‘Music’ es el título de esta producción, basada en un cuento escrito por la propia artista en el 2007.



La cinta sigue la historia de Zu (Kate Hudson), una mujer de espíritu libre, que ha vivido separada de su familia. En un momento en el que cree haber superado su problema de alcoholismo, se entera de que se ha convertido en la única tutora de su media hermana, una joven autista llamada Music (Maddie Ziegler).



Sin embargo, para la cantante y compositora no sido un buen debut y la cinta se estrenó en plataformas digitales en Estados Unidos en medio de la polémica. Las principales críticas recaen sobre la forma en que el filme aborda el tema del autismo, que ha sido calificada como ofensiva. También se ha cuestionado el hecho de que haya sido Ziegler y no una actriz con autismo quien interprete el papel de Music.



La cinta apenas alcanzó un bajo 11% de aceptación entre la crítica especializada y un 22% entre el público, según el ranking de Rotten Tomatoes. Pese a las críticas, ‘Music’ logró sumar dos nominaciones a los Globos de Oro, en las categorías Mejor película musical o comedia y Mejor actriz, para Hudson. Paralelamente, se inició una campaña para retirar las nominaciones, que ha sido firmada por más de 55 000 personas.

‘Music’. Sia hace su debut como directora con una ficción en clave de drama. Foto: imdb.com

Bajo la dirección de R. J. Cutler, Billie Eilish se convierte en la protagonista de su propia historia en el documental ‘The World’s a Little Blurry’. El filme estará disponible a finales de este mes en AppleTv+.



La cinta muestra una mirada íntima a la vida de la cantante y compositora estadounidense a través de viajes por carretera, sus presentaciones sobre el escenario y su relación familiar, durante el proceso de creación de su álbum debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ (2019).



Este filme biográfico llega después de que Billie Eilish hiciera historia como la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales en la pasada edición de los Grammy.



Su oportunidad en el cine podría ampliarse ahora que su nombre suena como una de las posibles productoras ejecutivas de una cinta biográfica sobre la cantante y compositora de jazz Peggy Lee. El filme será dirigido por Todd Haynes y protagonizado por Michelle Williams.



En la década de los años 60, Elvis Presley y los Beatles transformaron la relación del cine con la música, cuando aparecieron como protagonistas en cintas como ‘Cita en las Vegas’ o ‘¡Qué noche la de aquel día!’.



Desde entonces, el nombre de otras figuras musicales han desfilado por la gran pantalla. Madonna, por ejemplo, ha incursionado en el cine delante y detrás de cámaras. De actriz en películas como ‘Evita’ y ‘Dick Tracy’, la ‘Reina del pop’ actualmente trabaja en la dirección de un filme autobiográfico que está en preproducción.



Taylor Swift ya se probó como actriz en ‘Cats’ y el año pasado debutó como directora en el documental ‘Fol­klore’. Selena Gómez ha sabido combinar la música con la actuación y a pocas semanas del estreno de su nuevo EP en español, ‘Revelación’, ya tiene en marcha dos nuevos largometrajes que se estrenarán en el 2021.