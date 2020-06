Cinco series sobre la diversidad y el cambio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rafa es un joven de 18 años de género no binario -persona que no se autoidentifica como hombre ni como mujer- que deja a su familia para mudarse con su primo Vini, que vive con Maia, su mejor amiga. Estos tres personajes son los protagonistas de ‘Todxs Nosotrxs’, la primera serie de HBO que aborda el mundo de la diversidad sexogenérica en Latinoamérica.

La serie se estrenó en marzo y está ambientada en São Paulo, una de las metrópolis más grandes de Brasil. La primera temporada, que incluye ocho capítulos de 30 minutos, narra las experiencias de este puñado de jóvenes que buscan afirmar su identidad y promover el respeto a las diversidades.



Otra de las producciones latinoamericanas que aborda, en primer plano, el mundo de la diversidad sexogenérica es ‘Control Z’. La serie mexicana está poblada de personajes como el de Isabela de la Fuente (Zión Moreno), una mujer transgénero que busca su reconocimiento personal en medio de una escuela prestigiosa de Ciudad de México.



Entre las series que exploran el mundo drag está ‘AJ and the Queen’. La producción cuenta la historia de una drag queen, al borde del retiro, que intenta abrir su propio club, pero que después de ser estafada por su novio no tiene otra opción que hacer una última gira de espectáculos. En esta travesía la acompaña A.J., un niño de 10 años que no tiene a nadie en su vida. La serie, que mezcla humor y drama, es protagonizada por RuPaul.



Entre las series que dan cuenta de la diversidad sexogenérica y, al mismo tiempo, exploran el mundo de la iniciación juvenil están ‘Euphoria’ y ‘Esta mierda me supera’.



La primera está protagonizada por Rue Bennet (Zendaya Coleman), adolescente de 16 años que batalla contra la depresión, las adicciones y el amor que descubre por Jules, su amiga del colegio. La segunda tiene a Sophia Lillis, que interpreta a Sydney Novak, una adolescente con superpoderes que se siente atraída por su nueva mejor amiga.