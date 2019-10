Las cinco interrogantes de 'Breaking Bad' que la película 'El' Camino debe responder

LEA TAMBIÉN

Tras los eventos relatados en 'Felina', el capítulo final de Breaking Bad, el destino de Jesse Pinkman quedó en el aire. Y para resolver ese misterio y acabar con todas las especulaciones llega 'El Camino', la película de Netflix protagonizada por Aaron Paul y dirigida y escrita por Vince Gilligan, el creador de la serie.

Y es que la cinta, que se sitúa justo después del desenlace de la ficción, podría responder a algunas preguntas que 'Breaking Bad' dejó abiertas. Al menos, así lo esperan los fanáticos, que arden en deseos de conocer la respuesta a diversas cuestiones. Estas son cinco de ellas:



1. ¿Cómo se tomó Jesse la muerte de Walter?



A lo largo de las cinco temporadas de 'Breaking Bad', la relación de Walter White y Jesse Pinkman fue muy compleja y, tras atravesar muchos altibajos, terminó en una situación particularmente truculenta. Sin embargo, Jesse no llega a saber de la muerte de su mentor durante la serie, por lo que queda la duda de cuál es su posible reacción.



2. ¿Y el dinero de Walter?



Aunque Walter White deja un importante fondo económico a su familia, y obliga a Gray Matter, Gretchen y Elliot a blanquear su dinero para establecer un fondo irrevocable a nombre de Walter Jr., nunca se confirma si, finalmente, el hijo de Heisenberg lo recibió. Y lo que es más importante: si el joven lo aceptó.

3. ¿Dónde está el niño?



Después de que Todd matara a Andrea, la novia de Jesse, el hijo de ésta, Brock, quedó huérfano. De hecho, el propio Todd amenazó con matar a Brock si Jesse no cooperaba y hacía metanfetamina para ellos. El paradero del niño es desconocido, pero podría revelarse más sobre Brock en 'El Camino'. ¿Buscará Jesse al niño ahora que ya no es esclavo de los terribles criminales?



4. ¿Qué pasa con los socios de Saul?



Aunque el destino final de Saul Goodman está reservado a la serie 'Better Call Saul', no está muy claro qué ocurrió con sus socios. El guardaespaldas personaje de Saul, Huell Babineaux, termina la serie en un piso franco custodiado por la DEA, mientras que su secretaria, Francesca Liddy, aparece por última vez en el décimo-segundo episodio de la quinta temporada.

¿Los cárteles tienen libre comercio?



Los Salamanca y los afiliados al Cártel de Juárez-Michoacán no sobreviven al final de 'Breaking Bad', pero los neonazis de la familia de Todd tampoco. Eso podría dar vía libre a otros capos de la droga, como la familia del fallecido, y legendario para todos los fans de la serie, Gus Fring en Chile.