Cinco cosas a las que prestar atención en los Globos de Oro

Todo Hollywood pasará el domingo 5 de enero del 2020 por la alfombra roja de los Globos de Oro, los primeros premios del año para el cine y la televisión.

Y decenas de millones de personas seguirán en directo la ceremonia de premiación, que tendrá lugar en Beverly Hills, California. A continuación, cinco cosas a las que estar atento si eres uno de esos telespectadores:



¿Nuevo récord para Scorsese?



Hay pocas cosas que el veteranísimo de Hollywood Martin Scorsese aún tenga pendientes por conquistar, pero los Globos de Oro podrían traerle un nuevo récord.



Si gana el premio a mejor director por “El irlandés”, igualará el récord de galardones en esa categoría.



Solo el legendario director Elia Kazan ha ganado hasta ahora cuatro de estos premios, el último en 1964 por “América, América”.



Scorsese ya ha sido recompensado por “Pandillas de Nueva York” (2003), “Los infiltrados” (2007) y “Hugo” (2012) . También fue nominado en otras cinco ocasiones a esta categoría, sin lograr alzarse con el premio.



Tras el #MeToo, las mujeres nuevamente excluidas

Natalie Portman llamó la atención en la gala de 2018 por anunciar los resultados de la categoría de mejor director con un: “Aquí los nominados, exclusivamente masculinos”.



Barbra Streisand sigue siendo la única mujer en haber ganado en esa categoría, por “Yentl” en 1984.



Una vez más este año, la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood ha seleccionado solo hombres para esta categoría, ignorando por ejemplo a la directora de “Mujercitas”, Greta Gerwig.



¿Hará alguien, una vez más, referencia este año al elefante en la habitación?



Awkwafina puede hacer historia



Nunca hay nada asegurado en los Globos de Oro, pero la actriz Awkwafina tiene muchas probabilidades de salir con un galardón en sus manos. Ella es la favorita en la categoría de mejor actriz por su papel en “The Farewell”.



Descrita como “una historia basada en una mentira real”, el filme retrata a una familia que se reúne en China para decir adiós a su matriarca, quien ignora que va a morir.



Si gana, esta rapera devenida comediante se convertirá en la primera persona de origen asiático en recibir un galardón en esta categoría.



La guerra del streaming

​

Los galardones a la televisión en los Globos de Oro son a menudo observados con menos atención porque se entregan solo unos meses después que los Emmy, dedicados exclusivamente a la pantalla chica.



Pero este año promete ser diferente, luego de que Apple lanzara en noviembre su servicio de streaming, Apple TV+.



Su programa estrella de lanzamiento, la serie “The Morning Show”, protagonizada Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y que retrata el impenetrable universo de los programas matinales de televisión, no fue elegible para los Emmy pero tiene tres nominaciones a los Globos de Oro.



Y Netflix no se quedará atrás, pues “The Crown”, su serie sobre la familia real británica, está nominada en cuatro categorías.



Mientras que “Juego de Tronos”, de HBO, que dominó los Emmy, solo obtuvo una nominación en los Globos de Oro, para el actor Kit Harington.



El regreso de Ricky Gervais



El humorista Ricky Gervais, acostumbrado a hacer bromas pesadas a todos los invitados -incluso a los más destacados- animará por quinta vez la ceremonia.



Ya prometió que esta será la última vez que lo haga, lo que hace pensar que no tendrá ninguna razón para bajar la intensidad de sus bromas.



Tras su última aparición en la ceremonia de 2016, Hollywood ha sido sacudido por los vientos del movimiento antiacoso #MeToo, luego de la explosión del caso de Harvey Weinstein. Un asunto que bien podría inspirar alguna parte de su presentación.