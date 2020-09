Ciervo ataca a un cazador que le había herido el día anterior en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

En Tillamook, una ciudad del norte de Estados Unidos, un cazador murió por el ataque de un ciervo. Este hombre había herido al animal el día anterior y falleció por las heridas causadas por el cuadrúpedo.



El cazador, llamado Mark David, ingresó a una finca la tarde anterior a su muerte. En ese lugar, observó un uapití o ciervo canadiense, disparó una flecha al animal y lo hirió. El ciervo huyó y el cazador no pudo alcanzarlo porque llegó la noche.



Al siguiente día, retomó la búsqueda del mamífero junto al dueño de la finca y, aproximadamente a las 09:00 encontraron al animal, según informaron autoridades locales.



El cazador intentó terminar con la vida del animal que había herido el día anterior. Ante la amenaza del cazador, el animal lo atacó y clavó uno de sus cuernos en el cuello.



La policía de esta ciudad de Oregón confirmó que las heridas que sufrió David fueron mortales y no pudieron hacer nada por rescatarlo. Tras el ataque, el animal fue sacrificado y su carne fue donada a una carcel local.



En Oregón, la caza del uapití, wapití o ciervo canadiense y de otros animales no está prohibida, así lo afirma el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de este Estado en su sitio web.