Cierra la revista Rockdelux, insignia de la prensa musical en España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras más de 35 años en los kioskos, la revista musical española Rockdelux anunció su cierre este lunes 4 de mayo de 2020, a causa de la “crisis generalizada que vive la prensa impresa”, a lo que se sumó la “bofetada brutal” de la pandemia del coronavirus.

“Se acabó. Después de más de treinta y cinco años (celebrados con el especial de doscientas páginas publicado en noviembre de 2019), la revista dice adiós”, anunció la publicación en su página de internet.



Guía del rock, pop y las nuevas tendencias musicales en Iberoamérica publicada por una pequeña editorial, el proyecto se fue “minando” por “la crisis generalizada que vive la prensa impresa desde hace tiempo”, explicó el texto.



“El golpe inesperado de la pandemia del coronavirus ha sido (es) una bofetada brutal que hace aún más inviable el proyecto”, señaló la revista.



Su último número, el 394 editado en mayo, contiene artículos de su medio centenar de colaboradores habituales con recomendaciones para el confinamiento vigente desde el 14 de marzo en España, uno de los países más golpeados por la covid-19.

​

Rockdelux mayo: especial ideas para un confinamiento. Número de despedida. Gracias a tod@s por vuestro apoyo durante tantos años. Hasta siempre. https://t.co/V2cKNSVQwH pic.twitter.com/11B48DBoGy — ROCKDELUX (@rockdelux) May 4, 2020



La revista, que solía incluir un disco con la música que analizaba en sus páginas, explicó que cada vez vendía menos números en kioskos y se reducían sus ingresos publicitarios, mientras que descartó mantenerse en formato digital.



“Si antes hablábamos de precariedad, en el vasto mundo de la red esta se ensancha y aumenta: una revista digital, ahora mismo, únicamente es viable subrayando una vuelta a ese amateurismo no remunerado contra el que siempre hemos luchado”, aseveró.



“Nos vamos con la cabeza bien alta, con la satisfacción de un trabajo bien hecho y con la tristeza de no poder seguir continuándolo”, agregó la revista, que admitió haber fomentado “debates” y provocado “críticas” con su periodismo musical “ muy particular y nada complaciente”.

“Malísima noticia. La música sin información es solo el pianista del oeste. Muchas gracias a vosotros, úrockdelux”, escribió en Twitter Antonio Luque, líder de la veterana banda española Sr. Chinarro.