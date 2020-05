El cierre de Google Play Music no afectará a sus usuarios; pasos para trasladarse a YouTube Music

LEA TAMBIÉN

Google Play Music desaparecerá para siempre en algún momento de este 2020. En anticipación a ello, YouTube Music reveló este martes 12 de mayo una nueva herramienta para transferir toda la biblioteca, perfil y listas de reproducción desde el servicio de streaming de Google al renovado YouTube Music, con solo un click.

Andrés Salazar, ingeniero en sistemas, dice que YouTube Music está recibiendo algunas características nuevas que pueden convertirlo en un competidor más grande frente a servicios de transmisión como Spotify o Apple Music. Para Salazar, Google está tratando de hacer planes de consumo de música y de video, tal y como vemos en plataformas como Spotify y Netflix. Para él, al ser Google dueño de Google Play Music y de YouTube Music, su intención también es no tener un servicio que compita con otro de su propiedad.



Salazar considera que será un paso sencillo al ser ambas plataformas de la misma empresa y cree que serán procedimientos automatizados sencillos para pasar de un lado al otro el material.



Andrés Zules, ingeniero de Sistemas, afirma que para la transición muchos usuarios ya estarán familiarizados con ella, porque en mayo de 2018 se anunció que los usuarios de Google Play Music como de Youtube Music iban a tener el mismo acceso, entonces no es algo nuevo.



Para Zules se trata de herramientas sencillas, es cuestión de seguir un conjunto de pasos y no hay que hacerlo inmediatamente, pues van a continuar con el servicio conocido hasta finales del año. Para Zules es evidente la intención de competir con Spotify y Apple Music.



Andrés Salazar afirma que conoce gente en otros países que usa mucho YouTube Music porque esta plataforma tiene una colección más grande de música latina que sus competidores, de artistas colombianos, sobre todo. Dice que por eso YouTube Music pesa mucho en Colombia.



Salazar cuenta que en Ecuador no tiene gran entrada porque la primera plataforma en llegar fue Spotify y capturó pronto gran parte del streaming de música de gente que paga.



Google no ha dicho exactamente cuándo desaparecerá su servicio de streaming de música. Por ahora, los usuarios tendrán acceso a ambos servicios, dándoles tiempo para mover su música y acostumbrarse a la interfaz de YouTube Music. Las personas recibirán muchas notificaciones antes de que Google Play Music finalmente llegue a su fin, dijo Google el 12 de mayo.



A partir del 2019, YouTube Music y Premium tenían 20 millones de suscriptores pagos. YouTube Music se ufana de destacar frente a sus competidores por la profunda integración de los perfiles de los usuarios de YouTube y Google, lo que según la empresa, se traduce en mejores recomendaciones musicales.



Los usuarios de Google Play Music recibirán pronto un correo electrónico con instrucciones detalladas para transferir todo su historial, contenido y podcasts desde ese servicio hacia los nuevos puntos de acceso, se menciona en un comunicado de Google.



David Andrade, usuario de estas plataforma de música dice que quienes ya quieran comenzar con la transición de una herramienta a otra pueden hacerlo siguiendo estas instrucciones:



1. Descargar la app de YouTube Music (iOS/Android).



2. Hacer clic en el botón para transferir de YouTube Music. Esto trasladará las cargas, compras, canciones y álbumes que se añadieron, así como las listas de reproducción a las que se suscribió el usuario; el contenido en el que se marcó “Me gusta” y “No me gusta”, las estaciones seleccionadas y todas las preferencias personales.



3. Una vez hecho esto, se verán las recomendaciones actualizadas en la pantalla principal de YouTube Music. Luego el usuario recibirá un correo electrónico y una notificación cuando se complete la transferencia y las canciones se encuentren en la pestaña “Biblioteca”.



4. Para transferir las suscripciones y el progreso de los episodios a Google Podcasts, hay que ingresar en un enlace de Google Podcasts, disponible sin costo en iOS y Android.

Los precios de Google Play Música y YouTube Music son los mismos. La versión gratuita muestra anuncios de Music Premium o YouTube Premium según los beneficios que tenga el usuario en la actualidad. Quienes quieran tener acceso a una versión sin anuncios, pueden suscribirse a YouTube Music Premium. Esta membresía también permite reproducir contenido en segundo plano, descargarlo y escucharlo sin anuncios.