El Ecuador Jazz 2019 cerró al ritmo de marimba, cuatro y jazz fusión

El cierre de la XV edición del Festival Ecuador Jazz 2019 estuvo matizado por los sonidos dulzones de la marimba de La Tunda, las ráfagas del cuatro venezolano de C4 Trio y el swing jazzero de Jazz The Roots, la banda ecuatoriana que durante los últimos meses ha recorrido el país promocionando ‘Lúpiter’, su segundo álbum de estudio.

Desde el mediodía de hoy (17 de marzo del 2019) la cancha cubierta del Parque Urbano Cumandá, donde por primera vez se realiza la clausura del Ecuador Jazz, se comenzó a poblar por cientos de personas, muchos de ellos migrantes venezolanos, que no querían perder la oportunidad de disfrutar del show de C4 Trio, un grupo que ha paseado los sonidos del cuatro venezolano por todo el mundo.



Durante su presentación, los venezolanos, que también son parte de la diáspora que ha vivido su país en el último lustro, interpretaron canciones de ‘C4 Trio’, ‘Entre manos’, ‘Gualberto + C4’ y ‘De repente’, sus cuatro producciones musicales; temas que, en varias ocasiones, tuvieron como preludio mensajes de aliento a sus compatriotas.



Arriba del escenario, estos artistas demostraron que tienen un manejo magistral del cuatro venezolano. La nota más alta se la llevó Jorge Glem, quien provocó la ovación de los asistentes en varios pasajes del show.



En el cierre de la programación, Jazz The Roots no defraudó a sus seguidores, la mayoría jóvenes millenials, que los siguen desde el lanzamiento de su primer álbum. Ahí los vítores, que sin duda se lo merece toda la banda por la calidad de sus interpretaciones, se lo llevaron Raúl Molina (batería) y Luis Sigüenza (saxo).

La edición quinceañera del Ecuador Jazz, que incluyó la presencia de íconos musicales como Elza Soares y The Skatalites, concluyó al ritmo de las fusiones sonoras donde se mezclaron el jazz, el ska y el reggae, la impronta de Jazz The Roots, una banda que con el paso del tiempo será recordada por enganchar a los jóvenes del país con uno de los géneros más universales de la música.