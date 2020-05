Científicos crean virus con potencial para combatir el cáncer 

LEA TAMBIÉN

Un equipo de científicos de la Universidad Hokkaido, en Japón, logró crear un adenovirus genéticamente modificado con potencial para combatir el cáncer. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Cancers.

El adenovirus tiene la capacidad de replicarse en las células cancerígenas y matarlas, explica el estudio en el que trabajó el oncólogo molecular Fumihiro Higashino junto con un grupo que, según explica el diario New York Post.



Los científicos "insertaron elementos ricos en en adenilato-uridilato (ARE) de dos genes humanos un elemento estabilizador encontrado en un tipo de macromolécula presente en todas las células biológicas, en dos cepas del virus".



La idea era que estos ayuden específicamente a atacar la células cancerosas. "Los ARE estabilizarán los adenovirus asesinos, permitiéndoles replicarse solo dentro de las células cancerosas, pero no en las normales sanas", explicó Higashino en un comunicado recogido por el New York Post.



Una vez modificado el virus, los investigadores insertaron células cancerosas en la piel de ratones desundos. Las células se convirtieron en tumores y una vez que sucedió esto los científicos inyectaron el adenovirus en los tumores. Según el estudio se observó una reducción significativa de los mismos.

Según Higashino, los hallazgos no solo son prometedores para el tratamiento del cáncer, sino para una serie de enfermedades. "Creemos que los virus que diseñamos también podrán tener potencial para tratar enfermedades relacionadas con inflamaciones, infección viral, hipoxia e irradiación ultravioleta", aseguró el científico.