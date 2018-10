Nueve científicos fueron reconocidos con los ostentosos 'Oscar de la ciencia'

LEA TAMBIÉN

Nueve científicos fueron reconocidos el miércoles 17 de octubre del 2018 con un premio Breakthrough Prize , un galardonado programa de USD 3 millones financiado por Silicon Valley para unir el glamoroso estilo de los Oscar con el prestigio de las ciencias básicas.

Los premios en física, ciencias de la vida y matemáticas fueron para seis hombres y tres mujeres, incluidos cuatro investigadores que compartieron dos premios y cinco que obtuvieron la recompensa completa.



Vincent Lafforgue, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en inglés) , recibió el premio en matemáticas por su trabajo innovador en múltiples áreas.



Frank Bennett y Adrian Krainer, de compañías en Carlsbad, California y Long Island, fueron reconocidos por su descubrimiento en un proceso vinculado al ADN que tiene un trastorno infantil raro: la amiotrofia espinal.



A ellos se unieron los científicos nacidos en China, Xiaowei Zhuang (Harvard), quien desarrolló una nueva herramienta para imágenes moleculares de súper resolución, y Zhijian 'James' Chen (Universidad de Texas), por su descubrimiento de una enzima sensible al ADN que podría ser asociada a trastornos autoinmunes.



Angelika Amon, una investigadora austríaca en el MIT, completó el contingente con sede en los Estados Unidos para determinar las consecuencias de la aneuploidía, cuando la célula no tiene el número normal de cromosomas.



Los premios de física fueron para Charles Kane y Eugene Mele (Universidad de Pennsylvania) y Jocelyn Bell Burnell (Oxford) .



Se otorgaron seis premios de USD 100 000 a 12 investigadores por un trabajo prometedor a principios de su carrera.



El premio Breakthrough tiene solo seis años, pero es mucho más que el codiciado Nobel, que viene con un premio en efectivo de USD 1 millón y, a menudo, lo comparten dos o tres laureados.



Los galardones se entregarán en noviembre, en una ceremonia de alfombra roja plagada de estrellas, organizada en el centro de investigación de la NASA en Silicon Valley y presentada por el actor Pierce Brosnan.



El premio de matemáticas propulsa a Lafforgue, de 44 años, a un mundo de celebridades que no ha sido común en su trabajo cotidiano, reconoció.



“Estoy en juego”, dijo a la AFP antes del anuncio oficial, “es la cultura estadounidense”.



Recordó que Yuri Milner, un médico y pionero de Internet que se convirtió en un destacado inversor de Silicon Valley, creó el premio en 2012 para convertir a los científicos en estrellas con la esperanza de repopularizar las ciencias básicas y el apoyo público.



El salón de la fama del Breakthrough Prize incluye al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, al cofundador de Google, Sergey Brin, y a Ma Huateng, fundador y CEO del gigante chino de internet Tencent.



A diferencia del Nobel, que a menudo se destina a los retirados, el premio Breakthrough busca reconocer los descubrimientos recientes y no necesariamente las aplicaciones concretas de su trabajo.

“Uno hace matemáticas por su belleza, no por sus aplicaciones ” , dijo Lafforgue, al tiempo que destacó que existen aplicaciones de su trabajo en el campo de la criptografía.