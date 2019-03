Científicos marcan por primera vez tiburones azules en Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Científicos marcaron con dispositivos de rastreo cinco tiburones azules dentro de la reserva marina de Galápagos, en un hecho inédito y que servirá para estudiar sus rutas migratorias, informó el 20 de marzo del 2019 el Ministerio del Ambiente de Ecuador.

El rastreo permitirá “establecer medidas de manejo que incluyen impulsar políticas de protección de esta especie”, expresó Jorge Baque, guardaparque de Galápagos, en declaraciones divulgadas por la cartera.



El ministerio agregó que “por primera vez se logró marcar y registrar los movimientos migratorios” de una hembra y cuatro machos adultos de la especie Prionace glauca cuando estos circulaban por la reserva marina de Galápagos.



Los investigadores colocaron los dispositivos de monitoreo durante una expedición de seis días realizada entre las islas Isabela y Floreana, en el sur de la reserva marina del archipiélago ubicado a 1.000 km frente a la costa de Ecuador.



“Todavía no entendemos cuáles son sus patrones migratorios, no sabemos si es un tema estacional, o si son simplemente altamente móviles”, dijo vía telefónica a la AFP Alex Hearn, biólogo marino del Galapagos Science Center que fue parte del equipo que marcó a los ejemplares.



El científico indicó que “estos son los cinco primeros individuos que se marcan en esta parte del mundo”, en el Pacífico este tropical que incluye aguas ecuatorianas, costarricenses, panameñas y colombianas.



El tiburón azul, especie que no está amenazada, puede llegar a tener hasta 100 crías en un año, se mueven especialmente en aguas abiertas y no tienen contacto con actividades humanas, como ocurre con el tiburón martillo o el tiburón ballena.

Hearn agregó que haber colocado los dispositivos de rastreo ayudará a conocer cuánto tiempo estos animales se quedan en Galápagos o si solamente están de paso por la reserva de 138.000 km2, donde está prohibida la pesca industrial y de cualquier especie de tiburón.



“Hemos empezado a tener datos. Hemos visto que al menos dos de ellos se han desplazado cientos de kilómetros hacia aguas internacionales y costeras de Ecuador y Perú y ahí sí son vulnerables a la pesca”, comentó el científico.



Galápagos, cuna de la teoría de la evolución, es Patrimonio Natural de la Humanidad. Dentro de su reserva marina existe además un santuario de tiburones de 38.000 km2.



Desde 2017, técnicos del Parque Nacional Galápagos han identificado dos refugios naturales de tiburones martillo. Estos son lugares donde los tiburones adultos acuden para tener a sus crías, que a su vez permanecen en el lugar hasta desarrollarse.

​