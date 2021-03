Científicos investigan nuevas teorías sobre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos sanguíneos

Los científicos están explorando varias posibilidades que podrían explicar al menos 18 casos de coágulos de sangre extremadamente poco comunes en el cerebro que afectaron a varias personas en los días y semanas posteriores a recibir la vacuna covid-19 de AstraZeneca.

Diversos investigadores europeos han planteado la teoría de que la vacuna desencadena un anticuerpo poco habitual en algunos casos aislados; otros están tratando de entender si los casos están relacionados con las píldoras anticonceptivas.



Sin embargo, muchos científicos afirman que no hay pruebas definitivas y que no está claro si la vacuna de AstraZeneca podría causar un problema que no comparten otras vacunas enfocadas a una parte similar del coronavirus, ni la razón por la que podría ser el caso.



La mayoría de los raros coágulos de sangre se han observado en mujeres y la mayoría de los casos se han registrado en Europa. Se han notificado dos casos en la India.



La Agencia Europea del Medicamento dijo que una revisión preliminar indica que la vacuna no está asociada a un aumento del riesgo general de coágulos sanguíneos. Aun así, no descartó una asociación con casos puntuales de coágulos en los vasos que drenan la sangre del cerebro, conocidos como trombosis venosa cerebral (TVC).



Investigadores de Alemania y Noruega, donde se han registrado algunos casos, han planteado esta semana la hipótesis de que la vacuna pueda estar desencadenando una respuesta inmunitaria en la que el organismo produce anticuerpos que podrían dar lugar a coágulos sanguíneos.



El profesor Paal Andre Holme, del Hospital Universitario de Oslo (Noruega), que trató a tres trabajadores sanitarios con importantes coágulos de sangre después de que recibieran la vacuna de AstraZeneca, dijo el jueves en una conferencia de prensa que "hemos hecho descubrimientos" que podrían "explicar la evolución clínica de nuestros pacientes".



Holme advirtió que los hallazgos eran preliminares. "Esto es sólo el principio de toda la investigación que se está llevando a cabo", dijo. No dio a conocer ningún dato que respaldara su hipótesis.



Un equipo de investigadores alemanes de la Clínica Universitaria de Greifswald dijo el viernes que había llegado a una conclusión similar. Si se demuestra que es correcta, podría haber una manera de tratar la enfermedad, dijeron los científicos.



Los investigadores de la EMA dijeron el jueves que están llevando a cabo varias investigaciones para determinar si los escasos coágulos de sangre podrían estar relacionados con la vacuna, o si se producen por casualidad. Señalaron que muchos de los casos se dieron en mujeres jóvenes.



Aunque poco frecuente, la TSV se ha asociado al embarazo y al uso de anticonceptivos orales. "Esa es una de las cosas que investigaremos más a fondo en un futuro próximo", dijo Sabine Straus, presidenta del comité de seguridad de la EMA.



La EMA también tiene previsto investigar si las personas que desarrollaron la enfermedad se habían infectado con covid-19, ya sea previamente o en el momento de ser vacunados, algo que puede provocar coágulos sanguíneos.



Varios expertos en vacunas de EE.UU. se muestran prudentes ante la hipótesis de los anticuerpos y afirman que el alto nivel de publicidad de estos casos podría estar provocando que más profesionales sanitarios informen de la afección respecto a lo habitual, lo que haría parecer que los sucesos están relacionados con la vacuna.



La vacuna de AstraZeneca ha recibido la autorización para el uso de emergencia en 70 países, pero aún no ha sido aprobada en Estados Unidos.



Los expertos estadounidenses también se preguntan por qué estos incidentes sólo se producen con mayor frecuencia cuando se utiliza la vacuna de AstraZeneca, y no con las vacunas de Pfizer Inc y BioNTech SE, Moderna Inc, Johnson & Johnson o la vacuna rusa Sputnik V, todas ellas destinadas a producir anticuerpos contra la parte de la "púa" del coronavirus que éste utiliza para introducirse en las células.



Al igual que la vacuna de J&J y la del Sputnik, la de AstraZeneca utiliza un virus del catarro no replicable, conocido como adenovirus, para introducir las proteínas de la púa en las células y producir una respuesta inmunitaria.



"Habrá que ver cuando (los científicos alemanes y noruegos) presenten una publicación revisada por expertos y la comunidad científica pueda examinarla", dijo el Dr. Peter Hotez, investigador de vacunas en el Baylor College of Medicine de Houston. "No hay razón para que la vacuna de AstraZeneca lo provoque mientras que las otras, incluidas las vacunas covid-19 basadas en adenovirus, no lo hacen".