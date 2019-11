Científicos identifican nuevo subtipo de VIH por primera vez en casi 20 años

LEA TAMBIÉN

Un equipo científico descubrió un nuevo tipo del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) siendo esta la primera vez que se realiza un hallazgo similar en los últimos 19 años.

Los resultados de la investigación, que fue realizado por los Laboratorios Abbott junto con la Universidad de Missouri, fueron publicados este miércoles 6 de noviembre del 2019 en la revista académica Journal of Acquires Immune Deficiency Syndrome.

El VIH tiene varios tipos de cepas y, al igual que otros virus, tiene la capacidad de cambiar y mutar con el tiempo. El nuevo subtipo de VIH fue clasificado como subtipo L y es parte del grupo M del virus.



Los Laboratorios Abbott, que se especializan en la realización de pruebas para la detección de VIH, explicaron que el grupo M fue el responsable de la pandemia global de VIH que se inició en los años ochenta. Según CNN, esta es la primera cepa del grupo M del VIH que se descubre desde que en el año 2000 se establecieron guías para clasificar los subtipos del virus.



Los investigadores consideran que esta nueva cepa del grupo M no cambiará la forma en la que se diagnostica o se trata el VIH. Sin embargo, aclaran que es importante conocer qué tipos del virus están circulando, pues solo así se puede asegurar que los exámenes utilizados para detectarlo son efectivos.



Los científicos necesitan al menos de tres casos independientes detectados para poder declarar un nuevo subtipo del virus. Según CNN, los dos primeros casos fueron hallados en la República Democrática del Congo en los años 1983 y 1990.



Mary Rodgers, una de las autoras del reporte y una de las principales científicas de Abbot, aseguró que en estos dos casos se hallaron cepas "muy raras que no coincidían" con otras. La tercera muestra fue recolectada en el Congo en el 2001 como parte de un estudio cuyo fin era prevenir la transmisión del virus de madre a hijo. En ese entonces, explica CNN, no se disponía de la tecnología necesaria para estudiar a fondo la nueva cepa.



Por ahora, se desconoce cómo podría afectar al cuerpo de una persona infectada esta variante del virus. Sin embargo, el Dr. Anthony Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) de Estados Unidos aseguró a CNN que los tratamientos actuales para el VIH son efectivos para combatir esta nueva cepa y otras que se puedan presentar.

"No hay razón para generar alarmas o incluso preocuparse en lo más mínimo", aseguró Fauci quien añadió que no hay muchas personas infectadas con el subtipo L por lo que lo calificó como algo "aislado". El descubrimiento, añadió, es importante porque la identificación de una nueva cepa permite a los científicos crear un mapa más completo que muestre cómo evoluciona el VIH.