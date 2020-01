Científicos hongkoneses desarrollan nuevo compuesto que reduce el tamaño de los tumores

LEA TAMBIÉN

Un grupo de investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong anunció que ha logrado desarrollar un nuevo compuesto químico que puede reducir el tamaño y el peso de algunos tumores hasta en dos tercios, limitando también los efectos negativos de la quimioterapia.

El nuevo compuesto químico, Phorbiplatin, desarrollado por Zhu Guangyu, profesor adjunto del Departamento de Química de la universidad, puede también aumentar la efectividad de los tratamientos de quimioterapia, según un estudio recogido por la revista Chem.



En concreto, el fármaco podría minimizar el daño que sufren las células durante el tratamiento de diversos tipos de cáncer, en particular los de mama y ovario, recoge la prensa oficial china.



La sustancia actúa como un fotoabsorbente al ser altamente sensible a un tipo de luz roja, la cual activa el fármaco anticancerígeno oxaliplatino, un antitumoral ampliamente utilizado en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.



Las pruebas de los experimentos de laboratorio en ratones han demostrado que, respecto al oxaliplatino, la acción del phorbiplatin permite una mayor reducción tanto del tamaño de los tumores (hasta un 67%) como del peso (un 62%).



Cuando es activado por esta luz roja, de baja intensidad, el fotoabsorbente libera los agentes anticancerígenos de manera controlada, lo cual la quimioterapia generalmente no permite.



Anteriormente, los investigadores utilizaban la luz ultravioleta para activar los medicamentos antitumorales, pero esta luz tiene poca profundidad de penetración y también puede dañar otras células.

Por el contrario, la luz roja no daña las células normales y posee una mayor profundidad de penetración a través de la piel para llegar al tumor subcutáneo, según el estudio.