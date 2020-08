Científicos todavía estudian los efectos de la radiación UVC contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

La alta radiación ultravioleta (UV) que afecta a varias zonas del Ecuador. En estos días de verano, a causa del fuerte sol, podría afectar a la estructura del nuevo coronavirus, pero esto ocurre solo si el virus está sobre superficies inertes que están expuestas directamente a la luz solar.

La radiación UV se puede clasificar en tres tipos según la longitud de onda: UVA, UVB y UVC. Casi toda la radiación ultravioleta que llega a la Tierra es UVA, porque la mayor parte de la luz UVB y toda la luz UVC son absorbidas por la capa de ozono.



La UVC tiene la longitud de onda más corta y la energía más alta, por lo que puede actuar como desinfectante. Indermeet Kholi, un físico que estudia fotomedicina en dermatología en el Hospital Ford de Detroit, dice que la UVC se ha utilizado durante años, en una longitud de onda específica, 254 nanómetros.



Según él, se ha aplicado con éxito para inactivar la influenza H1N1 y otros coronavirus, como el del SARS y el MERS.



Kohli y su equipo trabajan para hacer más eficiente la desinfección con UVC de implementos de protección personal, como máscaras faciales y respiradores N95.



El internista y experto en genética médica Fabricio González considera, sin embargo, que la radiación ultravioleta no incide contra la propagación del nuevo coronavirus. “No existe una menor incidencia del virus en las zonas expuestas a mayor radiación UV”, afirma. Enfatiza en que el nuevo coronavirus se contagia casi totalmente de persona a persona, no de una superficie a una persona.



Así que el hecho de que haya más sol y más radiación ultravioleta no significa que vaya a contagiarse menos gente. Por eso, el virus afecta por igual a personas de distintas latitudes que viven expuestas a distintos niveles de radiación UV.



Hay igual riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus en el nublado Londres o en la soleada Quito de estos días. González expresa que sería fácil decirle a una persona que vaya a una cámara de bronceado que genera luz ultravioleta, o que se exponga al sol para desinfectarse, pero no tendría sentido pues no hay una relación directa.





¿Se usa luz ultravioleta para matar un virus?





La radiación UV de onda corta es muy usada para esterilizar ambientes y objetos desde hace décadas. Esto porque en una superficie inerte los rayos ultravioleta dañan el ARN y el ADN de los microorganismos. Es decir que todo virus, hongo o bacteria es destruido.



Las lámparas UV son usadas en laboratorios, potabilización de agua, bandas y empaques de alimentos, para desinfectar pisos, paredes y esterilizar instrumental médico.



Dependiendo de la cantidad de objetos que se quiera esterilizar, o el tamaño del lugar en el que se encuentren, el período de exposición a los rayos UVC puede ir de cinco minutos a una hora.



González detalla que cuando se trabaja en un laboratorio con microorganismos de riesgo, se usa lámparas UVC que se encienden por una hora. La luz tiene que pegar directamente en una superficie para esterilizarla.



Para desinfectar un objeto por completo, este debe ser expuesto en todos sus lados y aristas.



El ser humano no debe exponerse a la radiación ultravioleta por más de 15 minutos porque es cancerígena, además provoca envejecimiento de la piel y alteraciones inmunes. Por eso usamos protector solar. De hecho la radiación UVC no debe ser usada contra organismos vivos, a menos que se los quiera dañar o matar.



Los científicos todavía no tienen un estudio concluyente de que los rayos UV puedan matar o desactivar al nuevo coronavirus en todos los procedimientos.