Científicos detectan covid-19 en las encías de pacientes infectados

Un grupo de científicos brasileños detectó, por primera vez, la presencia del coronavirus en las encías de algunos pacientes fallecidos como consecuencia de covid-19, informan este jueves 25 de marzo del 2021 fuentes académicas.

El descubrimiento es fruto de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (USP) y fue publicado en la revista Journal of Oral Microbiology.



"La presencia del SARS-CoV-2 en el tejido periodontal puede ser uno de los factores que contribuyen a la presencia de ese virus en la saliva de pacientes infectados", indica Bruno Matuck, uno de los autores de la investigación, apoyada por la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo (Fapesp).



Otros virus ya habían sido identificados con anterioridad en el tejido de las encías, como el del herpes simple, el Epstein-Barr o el citomegalovirus.



Sobre esa base, los científicos brasileños han planteado la hipótesis de que el coronavirus, por su alto nivel de infección en comparación con otros patógenos respiratorios, pudiera reproducirse en la cavidad bucal y así aparecer en la saliva.



Para comprobarlo, tomaron muestras de las glándulas salivales, las encías y el tracto respiratorio superior, así como de las papilas gustativas, de siete pacientes que fallecieron por complicaciones relacionadas con covid-19.



Los análisis clínicos constataron la presencia del SARS-CoV-2 en el tejido periodontal de cinco de las siete víctimas, en algunos casos hasta 24 días después de manifestar los primeros síntomas de la enfermedad.



"Esos hallazgos muestran que el tejido periodontal parece ser un objetivo del SARS-CoV-2, pudiendo contribuir, por mucho tiempo, a que aparezca en muestras de saliva", explica Matuck.



No obstante, el estudio subraya que la presencia del virus en la saliva por un largo periodo "no significa que las partículas del ARN viral sean infecciosas por todo ese tiempo".



"Otros estudios demostraron que la capacidad de contagio del virus disminuye a lo largo del tiempo y alcanza su pico en 15 días", afirma Luiz Fernando Ferraz, coordinador de la investigación.



Por otro lado, la detección del nuevo coronavirus en las encías también corrobora, según el reporte, que la inflación de ese tejido (periodontitis) aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro grave de covid-19.

"Una vez que el SARS-CoV-2 infecta el tejido periodontal, la mayor secreción de fluido gingival eleva la carga del virus en la saliva", apunta Matuck.



Con más de 12,2 millones de casos y 300 000 muertes, Brasil es actualmente el país más azotado por la pandemia, en parte por la circulación de nuevas variantes a priori más infecciosas.



El país está al borde del colapso sanitario nacional y algunas regiones sufren con la falta de oxígeno y medicamentos, como sedativos o bloqueadores neuromusculares, que son de vital importancia para los enfermos más graves de covid-19.