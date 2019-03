Científicos destacan alta efectividad de anillo anticonceptivo que dura un año

LEA TAMBIÉN

Un grupo de científicos ha destacado la alta efectividad del único anillo anticonceptivo que dura un año, conocido como Annovera y que fue aprobado por las autoridades estadounidenses el año pasado, según un estudio presentado este martes 26 de marzo del 2019, en la conferencia ENDO 2019.

El encuentro anual de la Sociedad de Endocrina, que se celebra estos días en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), fue el escenario elegido para dar a conocer este nuevo producto, que proporciona una eficacia anticonceptiva de 13 ciclos de uso, es decir un año.



El anillo, que se coloca en el interior de la vagina durante 21 días seguidos y se retira durante siete días cada ciclo, está diseñado para liberar 150 microgramos (mcg) de acetato de segesterona y 13 mcg de etinilestradiol por día y tiene un índice de Pearl, o tasa de fracaso, de 2,98.



"Esta tasa significa que solo alrededor de tres embarazos no planeados ocurren por cada 100 mujeres en un año, en comparación con un índice Pearl de 80 en parejas que no usan un método anticonceptivo", apuntó David Archer, investigador del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano.



El acetato de segesterona es una nueva progestina que se une específicamente a los receptores de progesterona.



A diferencia de otros productos anticonceptivos de combinación de hormonas, este no se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales y no tiene actividad estrogénica o androgénica.



"Queríamos probar si la segesterona en combinación con la baja dosis de etinilestradiol en este sistema vaginal único era adecuada para inhibir la ovulación y el embarazo, así como para proporcionar un buen control del ciclo", argumentó Archer.



Los investigadores revisaron los datos de los ensayos clínicos anteriores para determinar la dosis y midieron cuánto tiempo permaneció la segesterona en el torrente sanguíneo de una mujer y en qué niveles.



"La liberación de acetato de segesterona en el anillo vaginal actual inhibe efectivamente la ovulación, lo que resulta en un alto nivel de eficacia anticonceptiva para este anticonceptivo reversible de acción prolongada", dijo el investigador.



Esta tasa de éxito del 97 % del anillo "es comparable a los métodos de control de la natalidad más efectivos que existen en el mercado, que son al menos el 95 por ciento efectivos", según los autores.