Científicos británicos harán un millón de vacunas potenciales contra covid-19 antes de probarlas

Un millón de dosis de una potencial vacuna contra el covid-19 que está siendo desarrollada por científicos británicos están siendo fabricadas ya y estarán disponibles en septiembre, antes incluso de las pruebas para comprobar si son efectivas, dijo el equipo el viernes 17 de abril del 2020.

El producto experimental elaborado por el equipo de la Universidad de Oxford, denominado ChAdOx1 nCoV-19, es uno de los al menos 70 candidatos potenciales para combatir el covid-19 que están siendo desarrollados por firmas biotecnológicas y de investigación de todo el mundo.



Al menos cinco de ellos están en fase preliminar de pruebas en humanos.



Los científicos de Oxford dijeron el viernes 17 de abril del 2020 que están reclutando a voluntarios para la Fase 1 de ensayos en humanos y que se está organizando una capacidad de producción a gran escala "en riesgo", lo que significa que habrá una gran producción pese a que es posible que acabe siendo inútil si las pruebas muestran que no funciona.



"Hemos empezado una fabricación en riesgo de esta vacuna, y no a pequeña escala (...) sino con una red de fabricantes en siete lugares diferentes en todo el mundo", dijo Adrian Hill, profesor y director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, a los medios en un contacto por Internet.



"El objetivo es tener al menos un millón de dosis en torno a septiembre, cuando esperamos tener también los resultados de eficacia (de las pruebas)", agregó.



Según indicó, tres de los socios fabricantes están en Reino Unido, dos en Europa, uno en India y el restante en China.



Los científicos dijeron que los costos iniciales de elaboración serán de "decenas de millones" de libras esterlinas y reconocieron el riesgo de inversión de seguir adelante con la producción antes de su verificación. No ofrecieron detalles sobre su financiación.