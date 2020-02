Científicos argentinos desarrollan método para detectar el dengue en diez minutos

LEA TAMBIÉN

Un grupo de investigadores argentinos desarrolló un método que detecta si una persona está infectada con el virus del dengue en apenas diez minutos, algo que "va a mejorar mucho el diagnóstico precoz" de la enfermedad, dijo este lunes 17 de febrero del 2020 el ministro de Salud, Ginés González García.

En plena alerta por esa epidemia en varios países de América del Sur, la Universidad Nacional de San Martín, a la que pertenecen los desarrolladores del sistema de detección, indicó que el sistema tiene "un costo bajo" y no requiere "análisis complejos".



La universidad indicó que se trata de unas tiras reactivas que identifican el virus en nueve de cada diez casos, están hechas con biotecnología y nanotecnología, y su utilización ya fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).



Una prueba sencilla que aspira llegar a otros países



La prueba, similar al test rápido de embarazo y que será comercializada por Chemtest, es portátil y no requiere personal calificado para su uso.



"Es justamente un producto argentino desde la investigación, desde el desarrollo hasta la producción, un mecanismo integral que va a mejorar mucho el diagnóstico precoz y va a mejorar mucho la capacidad operativa que tenga el Ministerio de Salud para este tema", aseveró el ministro en declaraciones a los medios durante la presentación de la investigación.



El producto aspira a extenderse por los países que sufren la epidemia, aseveró el miembro del Gobierno de Alberto Fernández.



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, añadió que las autoridades sanitarias se verán beneficiadas al poder hacer "toda la prevención en torno al lugar" en donde se encontraba la persona cuando se infectó, ya que allí podría encontrarse el mosquito portador de la enfermedad.



"Alerta máxima" por el dengue en Argentina



Argentina se encuentra en situación de "alerta máxima" por el dengue, según González García, de manera especial "en todas las provincias de la frontera y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad".



La zona metropolitana de la capital argentina registra 75 casos de infectados, mientras que en el noroeste, en la provincia de Misiones, el número de casos es similar.



Al contrario que en Paraguay, donde ya ha habido 16 víctimas mortales por el dengue en las últimas semanas, en Argentina todavía no hay ninguna persona fallecida.



González García hizo hincapié en que "lamentablemente" espera el pico del brote "para finales de febrero y principios de marzo", y recalcó que el dengue "llegó para quedarse" en la región.

El Mercosur tratará el tema esta semana



El ministro se reunirá el miércoles 19 de febrero con sus pares del Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en Asunción, para analizar la propagación del dengue, la reaparición del sarampión y la posible llegada a la región del coronavirus de China.



Paraguay ejerce la presidencia semestral del acuerdo regional y la reunión "es convocada ante la situación epidemiológica del dengue, que pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos y la sociedad para contenerla y mitigar su impacto aún se presenta como un problema en la región", anunció este domingo 16 de febrero el Ministerio de Salud en un comunicado.

El pasado jueves, una empresa emergente de biotecnología argentina llamada Caspr Biotech presentó otro test que permite detectar el coronavirus en una hora en pacientes asintomáticos, en una iniciativa que podría frenar el contagio masivo y limitar la cuarentena de personas sospechosas de haber contraído la enfermedad.