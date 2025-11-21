Una nueva especie de tortuga fósil, con una antigüedad de 13 millones de años, tiene el nombre inspirado en la artista Shakira.

El asombroso hallazgo se produjo en el desierto de la Tatacoa, Colombia, según reporta el medio 20 Minutos.

Este descubrimiento excepcional es un género y especie de tortuga extinta al que se denominó Shakiremys colombiana. El paleontólogo Edwin Cadena lideró la investigación.

🤔 ¿Por qué eligieron a Shakira?

El nombre es un homenaje de Cadena, profesor de la Universidad del Rosario, a la cantante que lo ha acompañado en su carrera, como él mismo comentó, a decir de El País.

Para Cadena, la artista es tan única para Colombia como el fósil que ahora lleva su nombre.

La oportunidad llegó al registrar esta nueva especie que habitó el país hace millones de años.

La Shakiremys colombiana forma parte de la familia Podocnemídidos, nativa de Madagascar y el norte de Sudamérica.

✨ Versatilidad ancestral en el desierto

El fósil hallado consta de un cráneo completo y dos caparazones articulados, uno de los más completos descubiertos en la región.

Sus características anatómicas convierten a esta tortuga en un conjunto único, nunca antes visto en su familia Podocnemididae, informa la Universidad del Rosario.

La Shakiremys colombiana fue un espécimen versátil, capaz de adaptarse a distintos ambientes acuáticos, desde aguas oscuras hasta aguas claras, sugieren los resultados de una tomografía computarizada (CT-scan).

Los científicos creen que su dieta era probablemente omnívora, según la información compartida por La República de Perú.

⏳ Un mosaico clave de la evolución

La versatilidad de la tortuga le habría permitido coexistir con otras especies en el diverso ecosistema acuático de la Tatacoa hace millones de años, explicó Edwin Cadena.

Esta mezcla de rasgos revela que la especie ocupaba una posición clave en el árbol evolutivo del grupo.

El director del Museo de la Tatacoa, Andrés Vanegas, admitió que “se trataba de algo nunca antes visto” en esa zona, cita La República de Perú.

El hallazgo amplía significativamente el conocimiento sobre la evolución de las tortugas sudamericanas.

😲 ¿Un nombre polémico en la ciencia?

En el universo de la ciencia, la libertad de nombrar especies puede generar debate, señala El País.

Sin embargo, el equipo de Cadena fundamentó su intención en que la estrella del pop es una estrategia de comunicación para acercar la ciencia a la gente.

El proceso completo de excavación, análisis y publicación en la revista Papers in Palaeontology tardó cerca de dos años y medio, fruto de la colaboración con el Museo de la Tatacoa.

El descubrimiento refuerza el papel de Colombia para comprender la historia natural de los reptiles.

El paleontólogo Edwin Cadena incluso encuentra guiños a su campo en letras de la cantante, como en el tema Pies Descalzos donde canta “te enfrentaste a un dinosaurio”.

