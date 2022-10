NASA registra sismo por caída de meteorito en Marte

Un temblor de magnitud 4 registrado el pasado 24 de diciembre por el módulo InSight de la NASA en Marte correspondió al impacto de uno de los mayores meteoritos vistos hasta ahora en el planeta rojo.

Las cámaras a bordo del MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) detectaron el enorme cráter nuevo desde el espacio. El meteoroide excavó trozos de hielo del tamaño de una roca enterrados más cerca del ecuador marciano que nunca antes, un descubrimiento con implicaciones para los planes futuros de la NASA para enviar astronautas al Planeta Rojo.

Los científicos determinaron que el terremoto se debió al impacto de un meteorito cuando observaron imágenes de antes y después del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA y detectaron un nuevo cráter enorme.

Ofreciendo una rara oportunidad de ver cómo un gran impacto sacudió el suelo en Marte, el evento y sus efectos se detallan en dos artículos publicados ahora en la revista Science.

Se estima que el meteoroide medía de 5 a 12 metros, lo suficientemente pequeño como para haberse quemado en la atmósfera de la Tierra, pero no en la delgada atmósfera de Marte, que es solo un 1% más densa que la de nuestro planeta. El impacto, en una región llamada Amazonis Planitia, abrió un cráter de aproximadamente 150 metros de ancho y 21 metros de profundidad. Parte de la eyección arrojada por el impacto voló hasta 37 kilómetros de distancia.

Con imágenes y datos sísmicos que documentan el evento, se cree que este es uno de los cráteres más grandes jamás vistos en cualquier lugar del sistema solar. Existen muchos cráteres más grandes en el Planeta Rojo, pero son significativamente más antiguos y anteriores a cualquier misión a Marte.

"No tiene precedentes encontrar un nuevo impacto de este tamaño", dijo en un comunicado Ingrid Daubar de la Universidad de Brown, quien dirige el Grupo de trabajo de ciencia de impacto de InSight. "Es un momento emocionante en la historia geológica, y tenemos que presenciarlo".

InSight ha visto disminuir drásticamente su energía en los últimos meses debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares. Ahora se espera que la nave espacial se apague en las próximas seis semanas, poniendo fin a la ciencia de la misión.

