Gran Cañón de Marte alberga agua justo bajo la superficie

El orbitador TGO Exomars de la ESA–Roscosmos ha detectado cantidades significativas de agua en un área como Países Bajos en el corazón del gran sistema de cañones de Marte, Valles Marineris.

El agua, que está oculta debajo de la superficie de Marte, fue encontrada por el instrumento Frend del Trace Gas Orbiter (TGO), que está mapeando el hidrógeno, una medida del contenido de agua, en el metro más alto del suelo de Marte.

Si bien se sabe que el agua existe en Marte, la mayor parte se encuentra en las regiones polares frías del planeta en forma de hielo. El hielo de agua no se encuentra expuesto en la superficie cerca del ecuador, ya que las temperaturas aquí no son lo suficientemente frías como para que el hielo de agua expuesto sea estable.

Misiones, incluida la Mars Express de la ESA, han buscado agua cercana a la superficie, como hielo que cubre granos de polvo en el suelo o encerrada en minerales, en latitudes más bajas de Marte, y han encontrado pequeñas cantidades. Sin embargo, estos estudios solo han explorado la superficie misma del planeta; podrían existir depósitos de agua más profundos, cubiertos de polvo.

Go @ESA_TGO! 👏🛰️



The #ExoMars orbiter has peered 1m below #Mars’ dusty surface to find lots of hidden water in the planet’s colossal canyon system, Valles Marineris – an amazing finding in our hunt for #WaterOnMars 💧🔴https://t.co/t2RoBVMfYK@ESA_ExoMars #ExploreFarther pic.twitter.com/HXNMCOha0V