La luna llena es uno de los espectáculos naturales más esperados en la Tierra cada mes. Este se repite cada 29,5 días y la de agosto está por llegar con el nombre de luna de Esturión.

Más noticias

Luna de Esturión en agosto

La luna de Esturión recibe su nombre por una tradición que se relaciona con un pez con el mismo nombre que tiene la capacidad de vivir hasta más de un siglo y que demora en reproducirse entre 15 y 33 años.

En muchos lagos y ríos se prohibió su pesca para evitar que se extinguiera debido a que se la consideró una especie amenazada por su cotización. Una de las hembras de su especie está valorada en 3 millones de dólares.

Su presencia era masiva en los lagos de Norteamérica y el mejor mes para pescarlos era agosto, por lo que la luna llena de este mes recibió su nombre: esturión.

Este fenómeno de agosto se inicia desde la mañana; sin embargo, se la podrá apreciar mejor a partir de las 20:00 del 8 de agosto y madrugada del 9.

Si quieres verla, lo mejor es acudir a un sitio alejado para evitar la contaminación lumínica.

Para los amantes de la fotografía, se recomienda utilizar la configuración de exposiciones prolongadas.

Luna llena el 8/8

La luna de Esturión llega este año en el 8 de agosto, es decir el 8/8, considerado un portal energético por representar al infinito.

Esta luna llena recarga las energías de este portal, según dicen los creyentes en rituales energéticos.

De acuerdo a estas creencias, es un buen momento para realizar decretos y ritos de manifestación de prosperidad y abundancia.

Te recomendamos