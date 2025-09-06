La Luna de cosecha 2025 será visible en todo Ecuador el domingo 7 de septiembre. El Observatorio Astronómico de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional, informó que este plenilunio podrá apreciarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

🌕 Luna de cosecha 2025: todo lo que debes saber

La Luna de cosecha recibe su nombre por la tradición de los agricultores del hemisferio norte, quienes aprovechaban su intensa luz para trabajar en el campo tras la puesta de Sol. En esta ocasión, la Luna alcanzará una distancia de 375 784 km de la Tierra. Su magnitud visual será de -12.7 y el disco lunar se mostrará completamente iluminado.

La Luna saldrá al anochecer y se pondrá al amanecer.

Presentará un tono anaranjado o rojizo al inicio de la noche.

Este plenilunio no coincidirá con ningún eclipse.

Se produce cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, con un ángulo cercano a 180°.

La superficie lunar podrá apreciarse mejor con binoculares o telescopios.

🔭 Cómo observar la Luna de cosecha desde Ecuador

El Observatorio Astronómico de Quito recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica para disfrutar mejor del fenómeno. Aunque es visible a simple vista, el uso de instrumentos ópticos permite ver detalles de cráteres y mares lunares. La visibilidad dependerá de las condiciones climáticas locales.

Evitar luces de la ciudad para observarla con claridad.

Utilizar binoculares para apreciar cráteres y relieve lunar.

Telescopios medianos permiten ver detalles de los mares lunares.

Consultar pronósticos meteorológicos locales antes de salir.

Aprovechar que el evento dura toda la noche para capturar fotografías.

