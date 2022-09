Júpiter y sus lunas se verán sin telescopio este 26 de septiembre

Júpiter, planeta gigante, parecerá más grande y brillante de costumbre, este lunes 26 de septiembre de 2022.

El planeta gaseoso se sitúa a 965 millones de kilómetros de la Tierra, pero en esta ocasión estará solo a unos 590 millones de kilómetros.

Se trata de su mayor aproximación en casi 60 años. Además, estará junto a sus cuatro lunas (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto), las que serán visibles en el cielo nocturno.

Si bien se lo podrá ver a simple vista, sin la necesidad de un telescopio, la ayuda de esta herramienta brindará la posibilidad de observar más detalles.

🛰 Juno will fly by Europa on Thursday, Sept. 29, at 5:36am ET (09:36 UTC), taking some of the highest resolution images of the Jupiter moon ever, and collecting valuable data for the upcoming @EuropaClipper mission: https://t.co/t2aGuziswu pic.twitter.com/UCZ8shUN2F