Investigadores captan momento en el que el virus del covid-19 infecta una célula

Por primera vez, los científicos de Harvard lograron capturar en video todos los pasos que sigue el virus de covid-19 cuando ingresa e infecta una célula viva en tiempo real y en tres dimensiones.

Esta hazaña fue lograda gracias al uso de imágenes avanzadas llamadas microscopía de lámina de luz de celosía, así como la manipulación química y genética.

La primera parte del video muestra cómo sigue a un virus diseñado para generar proteínas de pico de SARS-CoV-2 (etiqueta rosa del video) a medida que es capturado en la superficie de una célula y engullido por un compartimento celular llamado endosoma.

Luego, el virus se fusiona con la membrana del endosoma e inyecta su material genético (etiqueta azul del video) dentro de la célula, los pasos necesarios para iniciar un ciclo de infección y replicación viral.

La segunda parte del video muestra muchos de estos virus dentro de la célula. El video dura aproximadamente 4 minutos, con instantáneas tomadas cada 4 segundos.

The findings provide new insights into the fundamental mechanics of viral infection and could point the way to new methods for intervening before the onset of COVID-19 https://t.co/XWYuQiMwWc