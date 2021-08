Descubren que una planta aparentemente inofensiva es carnívora

Redacción Elcomercio.com

La Triantha occidentalis, una especie de planta común que crece en los pantanos de Estados Unidos, desde Alaska hasta California, atrapa a sus presas para absorber nitrógeno, durante su periodo de florecimiento, según informa DW noticias.

El reporte publicado el 10 de agosto del 2021 señala que en la actualidad se conocen más de 800 tipos de plantas carnívoras; sin embargo, cada vez se hallan nuevos ejemplares como en esta ocasión, en que un grupo de investigadores descubrieron que la asfódelo occidental (Triantha), que parecería ser inofensiva, es en realidad una planta carnívora, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los científicos comprobaron que cuando la planta está floreciendo utiliza como trampa los pelos y la superficie pegajosa de su tallo para capturar pequeños insectos y así absorber sus nutrientes. Las mariposas y abejas no se ven afectadas.

“Lo que es particularmente único de esta planta carnívora es que atrapa a los insectos cerca de sus flores polinizadas por insectos”, comentó Qianshi Lin, colaborador del estudio.

“A primera vista, esto parece un conflicto entre la carnivoría y la polinización, porque no quieres matar a los insectos que te ayudan a reproducirte”, agregó el investigador, de acuerdo a DW noticias.

La investigación realizada consistió en colocar más de 150 moscas alimentadas con isótopos de nitrógeno cerca de las Trianthas. Allí los científicos comprobaron que la falsa asfódelo occidental tenía concentraciones más altas de hidrógeno, lo que indicaba que la especie había consumido las moscas.

“Ese es el punto en el que demuestras que es una planta carnívora“, dijo Lin. Pues, según sus estimaciones, el 64% del nitrógeno absorbido por la especie se obtuvo de estas moscas.