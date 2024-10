El mapeo geológico de una de las regiones de Venus con superficie más antigua ha revelado pruebas de dos enormes de eventos de impacto consecutivos con características únicas.

La Tesela de Haastte-baad alberga una de las superficies más antiguas de Venus, llamada terreno de tesela, cortada por un conjunto único de anillos concéntricos de más de 1.500 kilómetros en su parte más ancha.

Tras modelar cómo se podrían haber formado sus características únicas, la investigación concluyó no se parecen en nada a los cráteres de aspecto tradicional de la Luna y Marte, e incluso de Venus; esto se debe a que las condiciones iniciales de Venus dieron lugar a estructuras de impacto que difieren significativamente de los cráteres de impacto clásicos.

Descubrimiento en Venus revela detalles de los primeros procesos planetarios

“Si se trata realmente de una estructura de impacto, sería la más antigua y grande de Venus, lo que nos daría una visión poco común de su pasado e informaría sobre los procesos planetarios primitivos”, dijo en un comunicado la autora del estudio y científica principal del Planetary Scientific Institute (PSI), Vicki Hansen.

“Y quizás aún más importante, nos muestra que no todas las estructuras de impacto son iguales. Las estructuras de impacto son el resultado de un bólido (un cuerpo de composición no especificada) que choca con un planeta objetivo. La naturaleza del bólido es importante, pero también lo es la naturaleza del objetivo”. El artículo fue publicado en el Journal of Geophysical Reserarch: Planets.

Las teselas son regiones de terreno muy deformado en Venus que se caracterizan por su terreno arrugado y corrugado, que se forma cuando una capa relativamente delgada, pero fuerte de material se forma sobre una capa débil, capaz de fluir y conveccionar vigorosamente, como agua hirviendo.

El terreno de teselas de Venus se formó sobre un lago de lava, ¿de dónde vino?

Mientras que el Venus de hoy cuenta con una capa exterior de 112 kilómetros de espesor, llamada litosfera, el Venus joven era mucho más caliente y probablemente tenía una litosfera de unos 9 kilómetros de espesor. Si una litosfera delgada es golpeada por un gran bólido, este atravesará la litosfera delgada y entrará en el manto de abajo, liberando un enorme mar de lava a la superficie que finalmente se enfría y forma teselas, dijo Hansen. El mapeo del equipo sugiere que esto ocurrió hace entre 1 500 y 4 000 millones de años.

Sin embargo, un misterio adicional es que las teselas a veces pueden estar sobre mesetas. La formación del enorme volumen de lava da como resultado una solución.

El sorprendente comportamiento del residuo sólido en el manto de Venus

“Cuando hay grandes cantidades de material parcialmente fundido en el manto que se precipita hacia la superficie, lo que queda es algo llamado residuo. El residuo sólido es mucho más fuerte que el manto adyacente, que no experimentó una fusión parcial. Lo que puede resultar sorprendente es que el residuo sólido también tiene una densidad menor que todo el manto que lo rodea. Por lo tanto, es más fuerte, pero también es flotante. Básicamente, tienes un colchón de aire en el manto debajo de tu estanque de lava, y simplemente se elevará y elevará ese terreno de teselas“, explicó.

Pero la convección debajo de la litosfera a veces puede mover material. Si el residuo permanece en su lugar, la tesela permanece alta; si el residuo es arrastrado por la convección del manto, la tesela suprayacente estará a la misma altura que el resto de la superficie del planeta, dijo Hansen. Este es el caso de la tesela de Haasttse-baad.

Estructuras de anillo en Venus: similitudes con Calisto y Europa

Luego, el equipo tuvo que tener en cuenta las estructuras de anillo, que no se ven en ningún otro lugar de Venus. Los investigadores coincidieron en que los anillos recuerdan al cráter Valhalla de Calisto y al cráter Tiro de Europa. Se cree que se formaron por el impacto de una capa delgada y resistente sobre una capa débil y fluida, muy similar a la configuración necesaria para formar teselas. En Calisto y Europa, eso significa una capa delgada y resistente de hielo sobre un océano o un líquido fangoso.

Finalmente, el equipo de investigación descubrió que la formación de la estructura anillada de Venus habría requerido que dos grandes bólidos chocaran contra Venus uno tras otro. El primero creó el estanque de lava para formar el terreno de teselas y el segundo bólido impactó el estanque de lava, formando la singular estructura de anillo.

Evidencia de impactos de bólidos en la historia del sistema solar

Los bólidos consecutivos pueden parecer demasiado fortuitos, pero hay evidencia en rocas antiguas preservadas en Sudáfrica de que esto ocurrió hace unos 3 500 millones de años en la Tierra, dijo Hansen. Incluso en la Luna y Marte, hay evidencia de muchos de estos enormes impactos. En esos casos, los grandes bólidos, que no eran poco comunes durante los primeros 2 500 millones de años de la historia de nuestro sistema solar, se produjeron en la Tierra hace unos 3 500 millones de años.