El Observatorio Astronómico de Quito señala que la mañana del 20 de agosto de 2025 se podrá observar la conjunción de la Luna y Venus, un fenómeno astronómico conocido como el ‘beso cósmico’. Este evento se apreciará a simple vista desde las 04:00 hasta las 05:30, cuando la delgada Luna menguante se acerque visualmente al planeta más brillante del cielo.
- El fenómeno será visible en todo el Ecuador.
- La Luna mostrará un fino arco en el horizonte.
- Venus destacará con su tono blanco brillante.
- No se requiere telescopio ni binoculares.
- El mejor punto de observación será hacia el este.
🌌 Conjunción de la Luna y Venus: cómo verla
Siguiendo con el Observatorio Astronómico de Quito, Venus suele ser llamado “la estrella del alba“, debido a su intenso brillo en las primeras horas del día. En esta ocasión, el planeta estará junto a la Luna menguante, lo que formará un espectáculo ideal para quienes madruguen.
- La conjunción será breve, entre las 04:00 y 05:30.
- Venus será visible como un punto luminoso cercano a la Luna.
- No es un acercamiento real, sino una alineación aparente.
- El fenómeno se repite algunas veces al año, pero con distintas configuraciones.
- Se recomienda elegir un lugar sin contaminación lumínica.
📸 Guía práctica para capturar el ‘beso cósmico’
El Observatorio Astronómico de Quito explica que se trata de un fenómeno visible a simple vista, pero que también puede registrarse con cámaras básicas o teléfonos móviles. Para los aficionados a la fotografía astronómica, estos consejos pueden ser útiles:
- Ubícate en un sitio abierto con vista despejada al este.
- Usa el modo nocturno en tu celular o cámara.
- Apoya el dispositivo en un trípode o superficie firme.
- Evita mover la cámara para no generar imágenes borrosas.
- Toma varias capturas con diferente exposición de luz.
