El Observatorio Astronómico de Quito señala que la mañana del 20 de agosto de 2025 se podrá observar la conjunción de la Luna y Venus, un fenómeno astronómico conocido como el ‘beso cósmico’. Este evento se apreciará a simple vista desde las 04:00 hasta las 05:30, cuando la delgada Luna menguante se acerque visualmente al planeta más brillante del cielo.

El fenómeno será visible en todo el Ecuador.

La Luna mostrará un fino arco en el horizonte.

Venus destacará con su tono blanco brillante.

No se requiere telescopio ni binoculares.

El mejor punto de observación será hacia el este.

🌌 Conjunción de la Luna y Venus: cómo verla

Siguiendo con el Observatorio Astronómico de Quito, Venus suele ser llamado “la estrella del alba“, debido a su intenso brillo en las primeras horas del día. En esta ocasión, el planeta estará junto a la Luna menguante, lo que formará un espectáculo ideal para quienes madruguen.

La conjunción será breve, entre las 04:00 y 05:30.

Venus será visible como un punto luminoso cercano a la Luna.

No es un acercamiento real, sino una alineación aparente.

El fenómeno se repite algunas veces al año, pero con distintas configuraciones.

Se recomienda elegir un lugar sin contaminación lumínica.

📸 Guía práctica para capturar el ‘beso cósmico’

El Observatorio Astronómico de Quito explica que se trata de un fenómeno visible a simple vista, pero que también puede registrarse con cámaras básicas o teléfonos móviles. Para los aficionados a la fotografía astronómica, estos consejos pueden ser útiles:

Ubícate en un sitio abierto con vista despejada al este.

Usa el modo nocturno en tu celular o cámara.

Apoya el dispositivo en un trípode o superficie firme.

Evita mover la cámara para no generar imágenes borrosas.

Toma varias capturas con diferente exposición de luz.

