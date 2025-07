La NASA informó que el asteroide 2025 OW, una roca espacial de 67 metros de diámetro, pasará cerca de la Tierra este lunes 28 de julio de 2025. Aunque no representa una amenaza directa, el evento es vigilado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

El cuerpo rocoso fue detectado por el sistema Asteroid Watch, encargado de rastrear objetos cercanos. Su tamaño equivale a la Torre de Pisa, y su velocidad supera los 75 000 km/h.

La distancia estimada de su paso será de 632 000 km de la Tierra.

Equivale a 1,6 veces la distancia promedio entre la Tierra y la Luna.

Su tamaño es similar al de un avión comercial.

Forma parte de un grupo de cinco asteroides detectados en la última semana.

Su órbita es bien conocida por la NASA y no representa peligro.

🔭 Cómo es el asteroide 2025 OW y por qué genera atención

Según Clarín, este objeto rocoso “no impactará contra la Tierra, pero pasará lo bastante cerca como para estar atentos a su órbita”. El panel del JPL ha seguido de cerca su trayectoria desde inicios de julio. Aunque es considerado uno de los asteroides más grandes entre los cinco detectados recientemente, no entra en la categoría de “potencialmente peligroso”, ya que no supera los 150 metros de diámetro.

El asteroide no será visible con binoculares.

El experto Davide Farnocchia, citado por ABC News, afirmó que su impacto “ocurriría solo una vez cada 10 000 años”.

La NASA monitorea más de 30 000 objetos cercanos a la Tierra.

De acuerdo con La Nación, el 2025 OW es parte de un “cuasi accidente”, un evento rutinario pero vigilado.

Ian J. O’Neill, del JPL, reiteró que “la Tierra recibe hasta 100 toneladas de material espacial diariamente”.

🌌 Otros asteroides que se aproximan esta semana

Junto con el 2025 OW, el lunes 28 de julio también se acercará el asteroide 2018 BE5, con un diámetro de 43 metros, aunque su trayectoria lo llevará a una distancia de 4 100 millones de kilómetros. Y el 30 de julio, será el turno del 2025 ON1, aún más lejano, con 6 180 millones de kilómetros de separación.

El monitoreo proviene del panel Asteroid Watch de la NASA.

Solo en la última semana de julio, se identificaron cinco asteroides cercanos.

Ninguno supera los 150 metros, límite para considerarlos de alto riesgo.

El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es su zona habitual.

Algunos objetos son desviados hacia la Tierra por la atracción gravitacional de planetas cercanos.

🛠️ ¿Qué hace la NASA frente a amenazas reales?

Además de la vigilancia orbital, la NASA ha probado la misión DART (Double Asteroid Redirection Test). En 2022, una nave fue enviada a impactar contra el asteroide Dimorphos, logrando desviar su trayectoria. Sin embargo, el resultado fue inesperado: la forma del asteroide cambió completamente.

El impacto reveló factores dinámicos desconocidos.

La experiencia será útil para eventuales amenazas reales.

La NASA considera a Apophis, de 333 metros, como una prueba mayor.

Este último se acercará a solo 38 000 kilómetros de la Tierra en 2029.

Será visible a simple vista, algo extremadamente inusual.

📘 Guía rápida para entender la amenaza de un asteroide

Menores a 48 m: impacto cada década, efectos mínimos.

Entre 48 y 152 m: daños locales como rotura de ventanas o caída de árboles.

Más de 152 m: potencial destrucción metropolitana, ocurren cada 20 000 años.

Más de 900 m: catástrofes globales, probabilidad de una cada 700 000 años.

El 2025 OW no entra en ninguna categoría de alto riesgo.

