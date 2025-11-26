La adolescencia se extiende hasta los 32 años, según estudio científico

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, señala que el cerebro de las personas permanece en la fase de la adolescencia hasta principios de los 30 años.

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Este hallazgo, basado en el análisis de conexiones neuronales, podría modificar los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tradicionalmente sitúa esta etapa entre los 10 y los 19 años de edad, como reporta Diario Las Américas.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, sugiere que el cerebro pasa por cinco “épocas principales” con puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años, según detalla la BBC.

Los expertos demostraron que alcanzamos nuestro máximo potencial cerebral a principios de los 30.

Los resultados provienen de un amplio estudio con alrededor de 4 000 personas de hasta 90 años, a quienes se les realizaron escáneres cerebrales.

El cerebro cambia constantemente en respuesta a nuevas experiencias y conocimientos.

Se identificaron cinco fases de desarrollo topológico a lo largo de la vida.

La investigación busca comprender la variación del riesgo de trastornos de salud mental.

El estudio no analizó los cerebros de hombres y mujeres por separado.

Estos patrones se revelaron gracias a la cantidad de escáneres cerebrales disponibles para el estudio.

🧠 El periodo clave de la adolescencia y su eficiencia

La fase de la adolescencia comienza abruptamente a partir de los 9 años y se extiende hasta los 32 años.

En este periodo, las conexiones cerebrales experimentan una eficiencia “desmesurada”, siendo el cambio más profundo entre todas las fases cerebrales, de acuerdo con las declaraciones de Alexa Mousley, investigadora de la Universidad de Cambridge, citada por la BBC.

Esta etapa es el único momento en que la red neuronal del cerebro se vuelve más eficiente, respaldando mediciones que indican un pico en la función cerebral a principios de los 30.

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La adolescencia es también la etapa donde existe el mayor riesgo de aparición de trastornos de salud mental.

La investigación de la Universidad de Cambridge asegura que “la topología estructural se desarrolla de forma no lineal a lo largo de la vida”, indica Diario Las Américas.

En la etapa adolescente, las personas experimentan pensamientos más elevados y alcanzan un mayor nivel de razonamiento, con cambios en los procesos cognitivos.

La adolescencia se creía limitada a los 20, pero ahora se extiende hasta los 32.

El cerebro de un bebé con desarrollo típico muestra una estructura similar a la de un adulto.

La eficiencia cerebral alcanza su máximo alrededor de los 30 años.

Según Milenio, el estudio revela que el cerebro sigue en adolescencia hasta los 32 años.

La fase adulta posterior se extiende desde los 32 a los 66 años, siendo el periodo más largo.

💡 Conozca las cinco fases del desarrollo cerebral

El estudio desglosa la vida cerebral en cinco fases principales, con la adolescencia como una de las más extensas.

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Estas etapas reflejan cómo el cerebro constantemente se “reconfigura” fortaleciendo y debilitando conexiones, señaló Mousley, citada por la BBC.

Infancia (Nacimiento – 9 años): El cerebro crece rápidamente; las conexiones neuronales se debilitan para volverse menos eficientes, funcionando con dispersión.

Adolescencia (9 – 32 años): Inicia con un “cambio enorme”; las conexiones ganan una eficiencia “desmesurada” y se alcanza el máximo potencial.

Edad Adulta (32 – 66 años): Un periodo de mayor estabilidad, aunque la mejora en la eficiencia cerebral se invierte lentamente, alineándose con una “meseta de inteligencia”.

Envejecimiento temprano (66 – 83 años): No es un declive repentino; el cerebro comienza a separarse en regiones que trabajan individualmente.

Envejecimiento tardío (83 años en adelante): Cambios más pronunciados, similar al envejecimiento precoz, pero con menos datos disponibles para el estudio.

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