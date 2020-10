¿Qué significa que el planeta Marte esté más cerca que de costumbre? 

LEA TAMBIÉN

Este martes 6 de octubre del 2020, el planeta Marte se encuentra más cercano cerca de la Tierra, a una distancia de tan solo 62 millones de kilómetros, un evento que ocurre cada dos años.

Vale recordar, que la distancia promedio entre los dos planetas es de 225 millones de kilómetros.



La aproximación entre la Tierra y el planeta rojo no es poco habitual; de hecho, cada dos años los dos planetas tienen puntos cercanos en sus órbitas, cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol (momento que, técnicamente, se conoce como afelio) y Marte en el más lejano de la estrella (perihelio).



Este es un evento que, por lo general, las agencias espaciales de los países aprovechan para enviar sus misiones al planeta rojo.



Así lo explica Germán Puerta, comunicador y divulgador científico del Planetario de Bogotá, Colombia:



"La tierra le da la vuelta al Sol en 365 días, y Marte, en 687,;pero en la medida en que las órbitas de los planetas son mas lejanas del Sol, estos viajan más despacio. Esto significa que cada dos años los dos planetas se encuentran en la misma región del espacio".



Asimismo, Puerta agrega que la exacta alineación entre los tres astros ocurrirá el próximo 13 de octubre, momento al cual se le conoce como oposición y en el que el planeta rojo se verá más brillante que de costumbre.



"La razón por la cual la oposición y el mayor acercamiento no coinciden el mismo día es que es que las órbitas de Marte y la Tierra no están en el mismo plano, sino que están ligeramente inclinadas la una en relación con la otra" aclara.



Asimismo, según el experto, durante estos días ocurre otro fenómeno bastante llamativo: como el planeta rojo va más lento que la Tierra, parece como si se devolviera en su movimiento en el cielo.



A este efecto, que para las culturas antiguas resultaba muy difícil de explicar, se le conoce como movimiento retrógrado, y ocurre con todos los planetas del sistema solar que están en órbitas más lejanas en relación con el Sol.