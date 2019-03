Ciencia ficción en EE.UU. estrenará 'Wonder Park' y 'Wonder Park'

LEA TAMBIÉN

La cinta de animación para toda la familia 'Wonder Park' y el filme de ciencia ficción 'Captive State' son los principales estrenos del fin de semana en Estados Unidos, en una cartelera dominada por 'Captain Marvel', que volverá a aglutinar la atención de los espectadores.

Se espera que esa cinta recaude al menos otros 70 millones de dólares en su segunda semana de exhibición.



'Wonder Park', de David Feiss, se desarrolla en un parque de atracciones donde cobra vida la imaginación de una niña extremadamente creativa.



El filme, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares, relata con las voces de Sofia Mali, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell y Kenan Thompson en su versión original.



Por su parte, 'Captive State', de Rupert Wyatt (director de 'Rise of the Planet of the Apes'), propone un viaje al futuro y a un Chicago ocupado por fuerzas extraterrestres donde los humanos deben luchar por recuperar su rol en la sociedad.

John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors y Vera Farmiga son los protagonistas de la historia.



Los otros estrenos más destacados son los de 'Five Feet Apart' y 'No Manches Frida 2'.



'Five Feet Apart', de Justin Baldoni, es un drama romántico protagonizado por dos adolescentes que se conocen y se enamoran mientras reciben tratamiento para su fibrosis quística.



Haley Lu Richardson, Cole Sprouse y Claire Forlani lideran el elenco de la cinta.Por último, la comedia 'No Manches Frida 2', del español Nacho G. Velilla, cuenta cómo los protagonistas de la primera entrega -una de las cintas mexicanas más exitosas de los últimos años- están a punto de casarse, pero los nervios del día provocan un desastre total y se cancela la boda.



Los mexicanos Omar Chaparro y Martha Higareda son los protagonistas de la obra.