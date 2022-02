¿Los cadáveres pueden emitir ruidos y moverse? Expertos lo explican

El video de una persona, aparentemente, ‘despertándose’ en una morgue de Rusia rondó por internet en los últimos días. Muchos dijeron que se trataba de un muerto que habría vuelto en sí y habría retomado sus movimientos. Sin embargo, el metraje fue calificado como falso por el Ministerio de Salud de ese país, según reseñó el canal local ‘Ren Tv’. ¿Puede un muerto moverse y emitir sonidos como gritos? Esto dice la ciencia.

Cuando una persona es declarada como muerta, la funeraria se encarga de llevarla a una morgue para acondicionarla, vestirla, maquillarla e introducirla a un ataúd para la posterior celebración eucarística, entierro o cremación.



El proceso de arreglar un cuerpo incluye la aplicación de unos líquidos como el formaldehído para que “el difunto se vea menos demacrado”, afirmó Karen Koutandos, embalsamador, en charla con el diario británico ‘The Guardian’.



Luego, se deben drenar los líquidos corporales y eliminar los gases que pueden producir un mal olor. Ese gas va a buscar una salida natural. En este caso busca la vía por donde nosotros hablamos y puede emitir algún tipo de sonido. Son casos muy raros. “Hago una incisión justo debajo de la caja torácica e inserto una herramienta de succión de metal, conocida como trocar, conectada a una bomba de succión. Luego, pincho los órganos internos para drenar el líquido”, reveló Koutandos.

“Ese gas va a buscar una salida natural. En este caso busca la vía por donde nosotros hablamos y puede emitir algún tipo de sonido. Son casos muy raros”, aseguró un experto al noticiero mexicano ‘Azteca’. Así, se puede afirmar que los cadáveres no gritan, sino que los sonidos que emiten son los gases saliendo del cuerpo.

Justo cuando se utiliza el trocar -el instrumento quirúrgico que se asimila a una puntilla acompañada de una cánula- el individuo genera sonidos, pues se le están retirando los gases.

Russia 🇷🇺

A video has appeared on the Internet, allegedly from the Tver city morgue. There are no details yet, but it could be a hoax or a publicity stunt. pic.twitter.com/OcOnMyMvnD